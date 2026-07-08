Латвия в ожидании ливней: жителей просят сообщать о затопленных и размытых дорогах
Из-за надвигающихся сильных ливней дорожные службы Латвии призвали жителей сообщать о затопленных и размытых дорогах. В ближайшие часы в стране ожидаются опасные погодные условия и ухудшение ситуации на трассах.
Компания Latvijas valsts ceļi (LVC) призвала жителей сообщать о случаях размыва и подтопления автомобильных дорог на фоне ожидаемых сильных дождей.
В LVC сообщили, что информацию о размытых или затопленных участках дорог можно передать по круглосуточной бесплатной информационной линии 8000 5555, а также через официальные аккаунты компании в социальных сетях.
В дорожной службе предупреждают, что продолжительные или сильные осадки могут привести к размыву грунтовых дорог, обочин и участков возле придорожных канав. Особенно быстро повреждения могут возникать там, где канавы были недавно очищены и еще не успели зарасти травой, а также на недавно сформированных откосах дорог и на участках, где продолжаются строительные работы. Кроме того, во время сильных ливней возможно затопление отдельных участков дорог и тоннелей.
LVC также напоминает водителям, что в условиях сильного дождя значительно ухудшаются условия движения. Повышается риск аквапланирования, а видимость становится хуже. Автомобилистов призывают соблюдать осторожность, избегать резких маневров и выбирать скорость, соответствующую дорожной обстановке.
При обнаружении повреждений дорожные службы при необходимости ограждают опасные участки сигнальными столбиками и приступают к ремонту, если позволяют погодные условия. Если сильные осадки продолжаются, работы откладываются до их окончания. Если повреждения возникли на участке, где еще ведутся дорожные работы, устранением занимается подрядчик.
По прогнозам синоптиков, активный циклон пересечет страны Балтии. В среду сильные и продолжительные дожди ожидаются в западной части Латвии, а в ночь на четверг — в центральных районах страны. Местами возможны очень сильные ливни и грозы.
Оранжевое предупреждение будет действовать с 20:00 среды до 08:00 четверга.