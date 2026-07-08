Латвия в ожидании ливней: жителей просят сообщать о затопленных и размытых дорогах

В дорожной службе предупреждают, что продолжительные или сильные осадки могут привести к размыву грунтовых дорог, обочин и участков возле придорожных канав. Особенно быстро повреждения могут возникать там, где канавы были недавно очищены и еще не успели зарасти травой, а также на недавно сформированных откосах дорог и на участках, где продолжаются строительные работы. Кроме того, во время сильных ливней возможно затопление отдельных участков дорог и тоннелей.