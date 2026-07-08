Партии уже раздают латвийцам щедрые обещания, но скромно умалчивают про источники финансирования

Союз зеленых и крестьян в своей программе обещает направить 6% от ВВП на здравоохранение, 2% от ВВП - на высшее образование и науку, более 5% от ВВП - на оборону, увеличить минимальную зарплату до 1250 евро, среднюю пенсию - до 1000 евро, а также ввести 5%-ный НДС на продукты первой необходимости и освободить от налога на недвижимость основное жилье. В то же время в программе партии нет расчетов, как финансировать эти расходы и налоговые льготы.