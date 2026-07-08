Партии уже раздают латвийцам щедрые обещания, но скромно умалчивают про источники финансирования
Перед выборами в 15-й Сейм партии обещают избирателям миллиарды — на здравоохранение, оборону, пенсии и налоговые льготы, — но анализ предвыборных программ показал: почти никто не написал, откуда возьмет эти деньги.
В программах партий можно найти обещания, которые предполагают существенный рост расходов или сокращение налоговых поступлений, однако не указано, где получить средства для реализации этих замыслов или как компенсировать потенциальное сокращение бюджетных доходов.
По сравнению с программами партий на выборах в 14-й Сейм в этом году наиболее финансово емкие обещания чаще предусматривают не краткосрочную антикризисную поддержку, а долгосрочные бюджетные обязательства. В 2022 году партии больше говорили о преодолении последствий роста цен на энергоресурсы, инфляции и последствий Covid-19 и укреплении безопасности. В программах 2026 года больше обещаний преобразовать различные сферы - здравоохранение, оборону, науку, налоги, пенсии, пособия, жилищную политику и финансы самоуправлений.
Министерство финансов прогнозирует, что в 2026 году бюджетный дефицит увеличится до 3,3% от внутреннего валового продукта (ВВП), а финансирование обороны достигнет 4,9% от ВВП. В связи с этим обещания многих партий о финансировании обороны в размере 5% от ВВП совпадают с уже реализуемой государственной политикой, но наряду с этим они также дают обещания о поддержке местной военной промышленности, строительстве убежищ и укреплении внутренней безопасности.
Союз зеленых и крестьян в своей программе обещает направить 6% от ВВП на здравоохранение, 2% от ВВП - на высшее образование и науку, более 5% от ВВП - на оборону, увеличить минимальную зарплату до 1250 евро, среднюю пенсию - до 1000 евро, а также ввести 5%-ный НДС на продукты первой необходимости и освободить от налога на недвижимость основное жилье. В то же время в программе партии нет расчетов, как финансировать эти расходы и налоговые льготы.
"Новое Единство" обещает добиться нескольких целей - финансирования здравоохранения в размере не менее 6% от ВВП, исследований и развития - в размере 3% от ВВП, обороны - в размере 5% от ВВП, а также добиться инвестиций в размере свыше 30% от ВВП и роста ВВП не менее чем на 3,5% в год. В программе не содержится подробных объяснений, как достичь этих целей с финансовой точки зрения.
У Национального объединения самые финансово емкие обещания даны в сфере безопасности и демографии. Партия обещает финансирование обороны в размере свыше 5% от ВВП, развитие местной военной промышленности, повышение зарплат работников внутренних дел, введение системы убежищ, создание стратегических резервов, пособия по уходу за ребенком в размере до 600 евро, увеличение государственных семейных пособий и гранты в размере 15 000 евро на погашение ипотечного кредита за каждого ребенка. В программе не представлен полный расчет стоимости реализации таких обещаний.
Партия "Латвия на первом месте" в своей программе обещает снижение налогов и крупные инвестиции. Партия предлагает ввести 10%-ный подоходный налог с предприятий, 10%-ный налог на прирост капитала, снижение НДС до 10% для широкого круга товаров и услуг, отмену налога на недвижимость для единственного жилья, выделение половины поступлений подоходного налога самоуправлениям, а также реализацию 10 новых инфраструктурных проектов на основе публично-частного партнерства стоимостью 10 млрд евро, нескольких крупных дорожных проектов, строительство концертного зала, футбольного стадиона, Музея современного искусства и введение пособий в размере 5000 евро за каждого новорожденного. В программе не объясняется, как такое сокращение доходов и увеличение расходов будет финансироваться.
Партия "За стабильность!" обещает бюджет без заимствований, сокращение аппарата госуправления на 30%, снижение НДС на основные продукты питания до 12%, снижение НДС на рецептурные медикаменты до 5%, отмену налога на недвижимость для единственного жилья и увеличение финансирования здравоохранения. В программе партии нет подробных разъяснений, как финансировать достижение этих целей.
"Прогрессивные" в предвыборной программе обещают повышение семейных пособий, привязку пособий к медиане доходов, повышение пенсий, единый месячный проездной на общественный транспорт, годовой потолок доплат за компенсируемые лекарства и более широкую жилищную поддержку. Эта партия сравнительно меньше, чем другие, обещает радикальное снижение налогов, однако и в ее программе не до конца ясен источник финансирования для реализации предложений.
"Центр согласия" обещает минимальную пенсию выше порога риска бедности, более частую индексацию пенсий и пособий, повышение пособий по инвалидности, повышение пособия по рождению ребенка до 1000 евро, бесплатное питание для школьников до 9-го класса и пятикратное увеличение пособия на второго ребенка. В программе упоминаются идеи по увеличению доходов, но нет расчета, хватит ли их для выполнения всех обещаний.
"Объединенный список" обещает бездефицитный базовый бюджет в течение четырех лет, создание Латвийского фонда развития, введение 10%-ного налога микропредприятий для физических лиц, снижение налога на прирост капитала, увеличение кредитования на 2 млрд евро для обеспечения жилья в регионах и проекты публично-частного партнерства в сфере обороны, энергетики и инфраструктуры. В программе партии нет подробных расчетов, как реализовать обширную инвестиционную программу.
Партия "Мы меняем правила" обещает бездефицитный бюджет в течение следующего созыва Сейма, 10%-ный налог на микропредприятия, отмену налога на недвижимость для единственного жилья, отмену НДС для первого жилья в новых проектах и введение приграничной экономической зоны с 10%-ным НДС и льготами по подоходному налогу с предприятий. В программе партии не объясняется, как совместить налоговые льготы с бездефицитным бюджетом.
"Суверенная власть/Младолатыши" предлагает обширное снижение налогов и увеличение пособий - введение 5%-ного НДС на продукты питания, в общепите и гостиничном бизнесе, освобождение молодежи от уплаты подоходного налога с населения до 25 лет, отмену налога на недвижимость для всего жилья, введение 5%-ного НДС на медикаменты, электричество, водоснабжение и топливо, бесплатное питание и общественный транспорт для школьников.
В целом по сравнению с 2022 годом в этом году в программах партий чаще появляются обещания, которые предусматривают постоянные бюджетные обязательства - более высокие пособия и пенсии, более низкие налоговые ставки, привязку финансирования здравоохранения и науки к показателям ВВП, реализацию инфраструктурных проектов, жилищных программ и перераспределение финансов самоуправлений.