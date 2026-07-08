После фото женщины в Риге вновь заговорили о запрете паранджи и никаба в общественных местах

Министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) признался, что был уверен, будто соответствующий закон уже принят. «Честно говоря, я был убежден, что этот законопроект приняли. Помню все обсуждения и исключения, которые предусматривались для занятий спортом и очень холодной погоды. Если действительно получилось так, что законопроект застрял и не был принят окончательно, то, конечно, это стоило бы исправить», — сказал министр.