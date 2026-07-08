Возле оживленной дороги построят новый путь для пешеходов и велосипедистов: работы продлятся до ноября
В Огрском крае у дороги Улброка - Огре начали строить новый путь для пешеходов и велосипедистов от Тинужи до Огре. Работы планируют завершить к ноябрю, а параллельно на этой же трассе в Ропажском крае обновляют покрытие и перестраивают перекресток у Улброкской средней школы в кольцевую развязку.
Общая дорога для пешеходов и велосипедистов будет шириной 2,5 метра, с асфальтовым покрытием. Рядом с ней оборудуют две зоны отдыха со скамейкой и велостойкой. И со стороны Тинужи, и со стороны Огре новый путь будет соединен с соответствующей муниципальной инфраструктурой.
Также будет построено новое энергоэффективное освещение, в том числе на кольцевых развязках автодорог P5/Инчукалнс - Ропажи - Икшкиле (P10) и P5/Тинужи - Кокнесе (P80). В рамках проекта заключен договор о сотрудничестве с самоуправлением Огрского края, которое софинансирует строительство освещения от кольца P5/P80 до Калнаи (20,63-23,05 км).
Сумма договора составляет 1 776 723,66 евро с НДС. Строительство пешеходной и велосипедной инфраструктуры на 85% финансируется из средств Европейского фонда регионального развития. Вклад самоуправления Огрского края составляет 32 000 евро.
В свою очередь в Ропажском крае на региональной автодороге Улброка - Огре (P5) идут строительные работы между Улброкой и Сауриеши. В их рамках в Валодзе, возле Улброкской средней школы, улучшат безопасность дорожного движения. В том числе перекресток автодороги P5 с муниципальной дорогой, ведущей к территории Улброкской средней школы, перестроят в кольцевую развязку.
На участке от Улброки до Улброкской средней школы и от Бите до железнодорожного переезда обновят покрытие: проведут выравнивающее фрезерование, уложат новый выравнивающий слой асфальта и верхний слой покрытия.
Работы начались 25 июня, завершить их планируется в середине ноября этого года. Сумма договора составляет 819 618,53 евро с НДС для участка обновления покрытия и 942 399,19 евро с НДС - в проекте по улучшению безопасности движения и перестройке участка.