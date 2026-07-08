Возле оживленной дороги построят новый путь для пешеходов и велосипедистов: работы продлятся до ноября

Общая дорога для пешеходов и велосипедистов будет шириной 2,5 метра, с асфальтовым покрытием. Рядом с ней оборудуют две зоны отдыха со скамейкой и велостойкой. И со стороны Тинужи, и со стороны Огре новый путь будет соединен с соответствующей муниципальной инфраструктурой.