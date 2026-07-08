В Латвии учителя будут судить по 25 эпизодам сексуального насилия над детьми
Расследование одного из самых резонансных дел последних месяцев в Латвии завершено. Полиция выявила 25 эпизодов преступлений сексуального характера, в которых обвиняется школьный педагог, работавший с детьми.
Государственная полиция Латвии просит начать уголовное преследование педагога из Энгуре, которого обвиняют в 25 эпизодах преступлений сексуального характера в отношении малолетних детей. Материалы уголовного дела уже переданы в прокуратуру Земгальского судебного округа.
По данным полиции, уголовный процесс был начат 20 ноября 2025 года после того, как один из детей рассказал своему отцу о действиях руководителя школьного кружка. По словам ребенка, преподаватель — мужчина 1950 года рождения — совершал в отношении него действия сексуального характера.
После получения информации сотрудники Бюро криминальной полиции Земгальского регионального управления начали расследование, провели оперативные мероприятия и задержали подозреваемого. Уже 22 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время обвиняемый продолжает находиться в следственном изоляторе.
В ходе расследования полиция провела масштабную работу. В процесс были вовлечены около 50 человек, при этом девять потерпевших получили статус особо защищаемых лиц.
Следствие установило 25 эпизодов преступной деятельности, которые, по версии правоохранительных органов, были совершены в период с апреля 2023 года по ноябрь 2025 года.
Из них:
- 16 эпизодов квалифицированы как сексуальное насилие в отношении лиц младше 16 лет с использованием доверия, авторитета либо беспомощного состояния потерпевших. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет, а также пробационный надзор сроком до пяти лет.
- 5 эпизодов квалифицированы как сексуальные действия в отношении несовершеннолетних с использованием доверия, авторитета, угроз, насилия либо беспомощного состояния потерпевших. Максимальное наказание по этой статье составляет до 12 лет лишения свободы.
- 4 эпизода связаны с развращением лиц, не достигших 16-летнего возраста, без физического контакта. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
6 июля уголовное дело было передано в прокуратуру Земгальского судебного округа для начала уголовного преследования.
В Государственной полиции поблагодарили родителей пострадавших детей за сотрудничество и предоставленную информацию, которая помогла расследованию. Правоохранители также напоминают родителям о важности регулярного общения с детьми о том, что происходит в школе, на кружках и во время других занятий. По мнению полиции, это позволяет своевременно выявлять возможные случаи противоправных действий и предотвращать новые преступления.
Как сообщалось ранее, в ноябре прошлого года в Тукумском крае по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетними был арестован преподаватель физики. Тогда руководство учебного заведения сообщило, что именно родители обратились в полицию, однако количество предполагаемых потерпевших не раскрывалось.