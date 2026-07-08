В Латвии учителя будут судить по 25 эпизодам сексуального насилия над детьми

В Государственной полиции поблагодарили родителей пострадавших детей за сотрудничество и предоставленную информацию, которая помогла расследованию. Правоохранители также напоминают родителям о важности регулярного общения с детьми о том, что происходит в школе, на кружках и во время других занятий. По мнению полиции, это позволяет своевременно выявлять возможные случаи противоправных действий и предотвращать новые преступления.