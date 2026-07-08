Обман на рынках Латвии - из-за разницы в цене импортную клубнику выдают за латвийскую

Журналисты программы "360 Ziņas" вместе с инспекторами PVD отправились на Рижский Центральный рынок, чтобы проверить недавно поступившую жалобу. Когда инспекторы прибыли на указанную торговую точку, клубника, обозначенная как латвийская, уже не продавалась — в продаже были ягоды польского происхождения. Однако во время проверки было выявлено другое нарушение.