Обман на рынках Латвии - из-за разницы в цене импортную клубнику выдают за латвийскую
С началом сезона латвийской клубники на рынках вновь появились попытки выдать импортную продукцию за местную. Первые проверки подтвердили: некоторые продавцы вводят покупателей в заблуждение.
С началом сезона местных фруктов и овощей в Латвии вновь возникли опасения покупателей относительно происхождения продукции. Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) уже получила первые жалобы на то, что импортную клубнику продают под видом выращенной в Латвии. Таким образом недобросовестные торговцы пытаются заработать на значительной разнице в цене.
Журналисты программы "360 Ziņas" вместе с инспекторами PVD отправились на Рижский Центральный рынок, чтобы проверить недавно поступившую жалобу. Когда инспекторы прибыли на указанную торговую точку, клубника, обозначенная как латвийская, уже не продавалась — в продаже были ягоды польского происхождения. Однако во время проверки было выявлено другое нарушение.
Инспектор по контролю за продуктами питания Рижского городского управления PVD Ивета Дервина рассказала: «У сладкой черешни неверно указана страна происхождения. На ценнике значится Венгрия, тогда как согласно сопроводительным документам — Греция».
По данному факту инспекторы составили протокол об административном правонарушении.
Как отмечают в PVD, это уже вторая жалоба на недобросовестных продавцов за текущий месяц. Несколькими днями ранее инспекторы выявили случай, когда под ценником с надписью «латвийская клубника» продавались ягоды из Польши. Инспекторы также указывают, что нередко клубнику из разных стран смешивают между собой.
По словам Иветы Дервины, выявлять подобные нарушения непросто. Иногда происхождение продукции можно определить по упаковке или типу ящиков, однако нередко продавцы пересыпают ягоды в большие коробки и смешивают партии разного происхождения.
Фермеры также признают, что по внешнему виду отличить местную продукцию от импортной крайне сложно. Зачастую выращиваются одни и те же сорта, а семена поступают из-за рубежа, поэтому заметных визуальных отличий практически нет.
В PVD напоминают, что покупатели имеют право самостоятельно убедиться в происхождении продукции. Каждый может попросить продавца показать сопроводительные документы, и добросовестные торговцы обычно не отказываются их предъявить. Как призналась одна из продавцов, если с документами все в порядке, скрывать нечего.
За введение покупателей в заблуждение путем указания ложной страны происхождения товара физическим лицам грозит штраф до 500 евро, а юридическим лицам — до 1500 евро.
В PVD призывают жителей и дальше сообщать о подозрительных случаях, чтобы сократить число недобросовестных продавцов и защитить как покупателей, так и латвийских производителей.