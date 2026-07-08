Для оценки Rail Baltica наняты независимые консультанты - премьер ждет их вердикта
В течение двух недель может быть представлен анализ независимых консультантов по железнодорожному проекту Rail Baltica, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Андрис Кулбергс.
Он отметил, что это будет независимый взгляд на ситуацию и будущие решения по проекту. "У меня была возможность обсудить с [консультантами] и убедиться в верности того, что я чувствую, какова моя интуиция, что я вижу из предыдущего анализа проекта", - сказал премьер.
Андрис Кулбергс считает, что при реализации проекта можно было бы снизить обязательный показатель скорости с 249 километров в час до 180 или 200 километров в час. Это позволило бы сократить затраты на строительство одного километра путей с 27 млн до 15 млн евро.
Премьеру также непонятны расчеты в исследовании 2024 года, согласно которым в 2050 году по Rail Baltica будут перевозиться 53 млн пассажиров, в то время как в исследовании 2011 года упоминалось 3,4 млн. Соответственно, деньги осваиваются в отрыве от реальности, указал премьер.
Кулбергс считает, что для строительства Rail Baltica нужно искать способы использовать имеющиеся железнодорожные пути, отказаться от дорогих мостов и уточнить стандарты.
Как сообщалось, согласно последним оценками, стоимость первой очереди Rail Baltica в странах Балтии может достичь 14,3 млрд евро, из них в Латвии - 5,5 млрд евро, но с учетом индексации эта сумма может достичь 6 млрд евро. В свою очередь, общая стоимость проекта в странах Балтии, согласно анализу затрат и выгод, оценивается в 23,8 млрд евро.
В предыдущем анализе затрат и выгод в 2017 году предполагалось, что общая стоимость проекта составит 5,8 млрд евро.