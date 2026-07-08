Для оценки Rail Baltica наняты независимые консультанты - премьер ждет их вердикта

Он отметил, что это будет независимый взгляд на ситуацию и будущие решения по проекту. "У меня была возможность обсудить с [консультантами] и убедиться в верности того, что я чувствую, какова моя интуиция, что я вижу из предыдущего анализа проекта", - сказал премьер.