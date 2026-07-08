Rietumu Banka рефинансировал облигации для развития офисного комплекса Sand Offices в Вильнюсе

“Мы ожидаем, что в ближайшее время здание будет полностью сдано в аренду, что подтверждает его конкурентоспособность даже на весьма насыщенном рынке офисной недвижимости. Реализация проекта идет в соответствии с утвержденным графиком и текущей рыночной ситуацией, при этом спрос со стороны арендаторов остается стабильным. Особенно важно, что наш бизнес получает поддержку со стороны Rietumu Banka – это свидетельствует о позитивной оценке его долгосрочного потенциала”, – отмечает председатель Правления Capitalica Asset Management Андрюс Барштис.