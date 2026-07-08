Rietumu Banka рефинансировал облигации для развития офисного комплекса Sand Offices в Вильнюсе
Rietumu Banka предоставил кредит в размере 17 млн евро на рефинансирование облигаций, обеспечив стабильные ресурсы для развития современного офисного комплекса Sand Offices в Вильнюсе.
Кредит выделен фонду Capitalica Z114 Real Estate Fund, который реализует этот проект и работает под управлением компании Capitalica Asset Management.
Кредитные средства предназначены для рефинансирования ранее выпущенных облигаций, что обеспечивает стабильную финансовую базу и непрерывность реализации проекта.
Ранее на различных этапах строительства комплекса Sand Offices было привлечено облигационное финансирование на сумму около 17 млн евро, которое теперь полностью рефинансировал Rietumu Banka.
Совокупный общий объем инвестиций в проект на конец мая 2026 года достиг 24 млн евро при общем бюджете в 25,5 млн евро. Согласно независимой оценке, за этот период рыночная стоимость объекта выросла до 28,9 млн евро.
“Это уже второй крупный кредит, который мы предоставили компании Capitalica Asset Management. Наше сотрудничество началось с успешного финансирования офисного комплекса Verde в столице Латвии — Риге. Теперь мы расширяем его, поддерживая развитие бизнеса компании и в Вильнюсе. Мы высоко оцениваем потенциал литовского рынка и в настоящее время рассматриваем еще несколько значимых кредитных проектов в этой стране”, – говорит председатель Правления Rietumu Banka Елена Бурая.
Комплекс Sand Offices, сданный в эксплуатацию в начале 2025 года, уже достиг уровня заполняемости 77% и продолжает привлекать новых арендаторов.
“Мы ожидаем, что в ближайшее время здание будет полностью сдано в аренду, что подтверждает его конкурентоспособность даже на весьма насыщенном рынке офисной недвижимости. Реализация проекта идет в соответствии с утвержденным графиком и текущей рыночной ситуацией, при этом спрос со стороны арендаторов остается стабильным. Особенно важно, что наш бизнес получает поддержку со стороны Rietumu Banka – это свидетельствует о позитивной оценке его долгосрочного потенциала”, – отмечает председатель Правления Capitalica Asset Management Андрюс Барштис.
Среди арендаторов Sand Offices – известные компании, работающие в Литве, в том числе: Circle K Lietuva, Douglas LT, GET Baltic, Hoptrans Logistics, CapitalBox, Datakom, Reenpro, Laufen Baltics, Capital Real Estate, Gedeon Richter, Nexpay и другие.
Rietumu Banka также продолжает финансировать новые этапы развития комплекса Verde – флагманского офисного проекта Capitalica Asset Management в Риге. После завершения строительства еще двух зданий, запланированного до 2028 года, общая стоимость этого бизнес-центра площадью 50 тыс. кв. м может достичь около 200 млн евро.