До 500 000 евро за дом: в Латвии расширяют страхование жилья на случай войны
Страховые компании в Латвии расширяют страхование жилья, вводя покрытие рисков политического конфликта также для имущества частных лиц. В дальнейшем полис страхования жилья будет покрывать убытки, которые имуществу могут причинить военные беспилотные летательные аппараты, террористические акты, военные действия и другие подобные события как в мирное, так и в военное время. Для юридических лиц такое покрытие уже доступно.
Обеспечивая самое широкое покрытие рисков политических конфликтов в страховании жилья в Латвии, значительными будут и максимальные лимиты возмещения - до 200 000 евро для квартир и до 500 000 евро для частных домов, сообщает страховая компании BALTA. Широкие лимиты возмещения дадут клиентам возможность полностью финансово защитить свое имущество в случае непредвиденных событий, вероятность которых стала частью современного мира. Новое покрытие будет предоставляться с 9 июля и сейчас является единственным решением для жилья частных лиц, которое предлагает покрывать убытки в размере 100% в рамках установленных лимитов возмещения.
Покрытие рисков политического конфликта для жилья частных лиц предусматривает защиту имущества от различных чрезвычайных событий и событий, влияющих на общественную безопасность, - террористических актов, саботажа, массовых беспорядков, общественных волнений, забастовок, восстаний, революций, мятежей, государственного переворота, гражданской войны и войны, в том числе если в нашей стране объявлено военное положение. Оно также включает возмещение убытков за возможные повреждения, которые имуществу могут быть причинены в результате действий беспилотных летательных аппаратов Украины, России или других стран.
Указанное страховое покрытие не будет распространяться на убытки, возникшие в результате войны между двумя или более военными державами - Соединенными Штатами Америки, Великобританией, Францией, Российской Федерацией и Китаем.
Начиная с 9 июля страхование рисков политического конфликта будет включено в новые полисы страхования жилья BALTA. А клиенты, у которых страхование жилья уже действует, смогут приобрести это покрытие и добавить его к существующим полисам.