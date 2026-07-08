До 500 000 евро за дом: в Латвии расширяют страхование жилья на случай войны

Обеспечивая самое широкое покрытие рисков политических конфликтов в страховании жилья в Латвии, значительными будут и максимальные лимиты возмещения - до 200 000 евро для квартир и до 500 000 евро для частных домов, сообщает страховая компании BALTA. Широкие лимиты возмещения дадут клиентам возможность полностью финансово защитить свое имущество в случае непредвиденных событий, вероятность которых стала частью современного мира. Новое покрытие будет предоставляться с 9 июля и сейчас является единственным решением для жилья частных лиц, которое предлагает покрывать убытки в размере 100% в рамках установленных лимитов возмещения.