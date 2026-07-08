Известный латвийский музыкант едва не утонул в море под Ригой: "Я начал считать последние секунды жизни"
После трагической гибели мужчины в Царникаве известный латвийский музыкант рассказал, как всего несколько дней назад сам оказался на грани смерти. Его история показывает, насколько опасным может быть море даже у самого берега.
В понедельник широкий общественный резонанс вызвала трагедия в Царникаве, где море унесло жизнь молодого мужчины. О совсем недавнем случае, который едва не закончился аналогичной трагедией на расположенном неподалеку пляже, рассказал известный музыкант, бас-гитарист Норберт Скрауцис. Его история должна стать предупреждением о том, как быстро кажущееся спокойным море может превратиться в смертельно опасную ловушку — возможно, это спасет чью-то жизнь.
Стоит отметить, что Норберт Скрауцис выступал в различных музыкальных коллективах, в том числе Jauns Mēness, Deniss Pashkevich Group, Shake&Bake, сотрудничал с маэстро Раймондом Паулсом, единственной на сегодняшний день победительницей конкурса "Евровидение" от Латвии Марией Наумовой, а также принимал участие в различных музыкальных проектах.
"Прошлую субботу я могу считать своим новым днем рождения. Мне доводилось плавать и в океанских волнах, и в волнах Средиземного моря, которые с силой выбрасывают человека на берег в пенящихся бурунах. Но я и представить не мог, что именно здесь, в Рижском заливе, который кажется таким спокойным и предсказуемым, где можно долго идти по воде, пока наконец не достигнешь нужной глубины, я в самом прямом смысле начну отсчитывать оставшиеся секунды своей жизни", — начинает свое обращение в соцсетях Скрауцис.
Местом происшествия стал пляж Гарциемса, расположенный всего в нескольких километрах от Царникавы. Это популярное место отдыха у моря, куда из Риги можно быстро добраться на поезде.
Музыкант подчеркивает, что не собирался делать ничего рискованного. Однако, казалось бы, безобидное десятисекундное плавание в волнах недалеко от берега едва не стало для него роковым — течение начало уносить его в море.
"Когда я понял, что, несмотря на старания, берег больше не приближается, началась моя борьба с волнами, которые куда-то меня несли. Изо всех сил, стараясь не перенапрягаться, я плыл настолько, насколько мог. Волны, как мне казалось, все сильнее и дольше накрывали меня с головой, а необходимость постоянно задерживать дыхание заставляла каждый раз учащенно дышать, чтобы перевести дух и получить кислород после интенсивного плавания. Берег был рядом, но дна я по-прежнему не чувствовал. Дыхание становилось все короче, появилась усталость, а соленой воды я уже успел наглотаться слишком много", — описал Скрауцис отчаянную борьбу за жизнь.
Во время этой борьбы ему приходили в голову мысли не только о близких, но даже об оставленных на берегу брюках. В конце концов ему с большим трудом удалось выбраться на берег.
По словам музыканта, подобные драматические ситуации вовсе не редкость — в аналогичной опасности уже оказывались двое его друзей и коллег. Сам Скрауцис воспринял случившееся как Божью милость. Однако, подчеркивает он, это вовсе не означает, что на воде можно вести себя легкомысленно.
"В завершение хочу напомнить всем, кто любит стихию (в какой-то мере и я тоже), бушующее море или даже безобидное купание в озере или реке: будьте осторожны! Никогда не пытайтесь плыть в волнах, даже возле береа. Никогда не теряйте контакт с дном, если только вы не морской пират или профессиональный пловец, который отлично разбирается во всех течениях и водоворотах".
Ранее ответственные службы также выступили с призывом соблюдать особую осторожность на воде.
"Сильный ветер, высокие волны, а также мощные подводные течения могут представлять серьезную угрозу даже для опытных пловцов", — предупреждает муниципальная полиция Адажского края.
Правоохранители призывают:
- оценивать, безопасно ли купаться при текущих погодных условиях;
- не оставлять детей у воды без постоянного присмотра взрослых;
- не использовать SUP-доски, надувные плавательные средства и другие водные развлечения при неблагоприятной погоде.
"Помните, что море может быть непредсказуемым. Одно необдуманное действие может привести к серьезным последствиям", — напоминает муниципальная полиция.