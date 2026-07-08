Известный латвийский музыкант едва не утонул в море под Ригой: "Я начал считать последние секунды жизни"

"Когда я понял, что, несмотря на старания, берег больше не приближается, началась моя борьба с волнами, которые куда-то меня несли. Изо всех сил, стараясь не перенапрягаться, я плыл настолько, насколько мог. Волны, как мне казалось, все сильнее и дольше накрывали меня с головой, а необходимость постоянно задерживать дыхание заставляла каждый раз учащенно дышать, чтобы перевести дух и получить кислород после интенсивного плавания. Берег был рядом, но дна я по-прежнему не чувствовал. Дыхание становилось все короче, появилась усталость, а соленой воды я уже успел наглотаться слишком много", — описал Скрауцис отчаянную борьбу за жизнь.