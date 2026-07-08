Этой ночью что-то будет: уровень предупреждения повышен до оранжевого
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии повысил с желтого до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг.
Страны Балтии пересекает активный циклон, который сегодня днем принесет в западные регионы Латвии, а в ночь на четверг и в центральные регионы страны продолжительные и сильные дожди. Ночью местами возможны сильные ливни и грозы.
Предупреждение оранжевого уровня будет действовать с 20:00 сегодняшнего дня до 8:00 четверга.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что из-за большого количества осадков почва станет влажной и не сможет впитывать воду, системы ливневой канализации будут перегружены и могут переполниться.
Ожидается, что будут затоплены речные поймы и низины, что в отдельных местах вызовет также затопление зданий и инфраструктуры. Возможен также размыв дорог, а на затопленных территориях может потребоваться эвакуация людей.