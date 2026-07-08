США нанесли массированные удары по Ирану - нефть моментально подорожала

Незадолго до начала операции США восстановили санкции против торговли иранской нефтью. Ограничения ранее были временно сняты в рамках подписанного в июне временного соглашения с Ираном о прекращении войны и возобновлении безопасного судоходства через Ормузский пролив. Причиной возврата санкций стали атаки на три танкера в проливе. "Действия Ирана в Ормузском проливе совершенно неприемлемы для Соединенных Штатов и будут иметь последствия", — заявил агентству AFP американский чиновник на условиях анонимности. По его словам, меморандум о взаимопонимании между США и Ираном "полностью основан на соблюдении договоренностей", а Тегеран сможет рассчитывать на преимущества соглашения только в случае демонстрации "надлежащего поведения".