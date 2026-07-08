США нанесли массированные удары по Ирану - нефть моментально подорожала
Военное противостояние между США и Ираном вновь перешло в горячую фазу. После атак на танкеры в Ормузском проливе Вашингтон нанес масштабные удары по десяткам военных объектов, а мировые цены на нефть сразу пошли вверх.
Вооруженные силы США вечером во вторник начали серию ударов по территории Ирана в ответ на нападения на три коммерческих судна в Ормузском проливе. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что "мощные" удары стали ответом на атаки Ирана против судов, проходивших через Ормузский пролив. В Вашингтоне подчеркнули, что операция должна "создать для Ирана высокую цену" за нападения на коммерческие грузовые перевозки.
По данным CENTCOM, удары были нанесены более чем по 80 объектам. Среди целей оказались системы противовоздушной обороны, пусковые установки противокорабельных ракет, а также свыше 60 скоростных катеров Корпуса стражей исламской революции.
Американское командование также предупредило, что армия США готова вновь нанести удары в случае любого нарушения Ираном договоренностей о прекращении огня.
Незадолго до начала операции США восстановили санкции против торговли иранской нефтью. Ограничения ранее были временно сняты в рамках подписанного в июне временного соглашения с Ираном о прекращении войны и возобновлении безопасного судоходства через Ормузский пролив. Причиной возврата санкций стали атаки на три танкера в проливе. "Действия Ирана в Ормузском проливе совершенно неприемлемы для Соединенных Штатов и будут иметь последствия", — заявил агентству AFP американский чиновник на условиях анонимности. По его словам, меморандум о взаимопонимании между США и Ираном "полностью основан на соблюдении договоренностей", а Тегеран сможет рассчитывать на преимущества соглашения только в случае демонстрации "надлежащего поведения".
В ответ на американские удары Иран нанес удары по территории Бахрейна и Кувейта.
Эскалация конфликта немедленно отразилась на мировом нефтяном рынке. В среду утром стоимость нефти марки Brent выросла на 3,2%, достигнув 76,54 доллара за баррель. Цена американской нефти WTI также увеличилась на 3,2% — до 72,72 доллара за баррель. До этого котировки обеих марок снизились почти до уровней, которые наблюдались до начала американо-израильской военной операции против Ирана в конце февраля. Тогда Тегеран также ответил ударами по объектам в регионе, а на фоне боевых действий стоимость нефти в марте поднималась почти до 120 долларов за баррель.