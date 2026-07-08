Это спрут: премьер обещает разобраться с коррупцией в госзакупках, а кого-то даже наказать

На вопрос о том, допускает ли он, что после окончания моратория к ответственности могут быть привлечены и чиновники, Кулбергс не исключил такой возможности. "Главное, чего мы хотим добиться, - это открытость. Системная. Закон этого и так требует, но он не выполняется. В законе уже все написано, но никто это не контролирует. В нашем государственном аппарате нет органа, который контролировал бы, что происходит с закупками", - сказал глава правительства.