Это спрут: премьер обещает разобраться с коррупцией в госзакупках, а кого-то даже наказать
Премьер-министр Андрис Кулбергс признал: госзаказчики годами тратили десятки миллионов бесконтрольно, а проверить, много это или мало, было попросту некому. Теперь премьер обещает найти конкретных виновных — и не исключает отставок.
После оценки крупных и дорогих государственных закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) некоторым должностным лицам, возможно, придется взять на себя ответственность за них. "Когда у нас на руках будут четкие и ясные доказательства и материалы, а я думаю, что они появятся довольно скоро, тогда и посмотрим", - сказал глава правительства.
Андрис Кулбергс отметил, что введенный по его распоряжению 30-дневный мораторий на крупные и дорогие государственные закупки в сфере ИКТ уже дал хорошие результаты.
"У нас нет намерения вводить такую систему на постоянной основе. Главное - разобраться, что происходит, потому что все это было пущено на полный и неконтролируемый самотек. Это подтверждается и тем фактом, что мы тратим 50 млн евро на ИТ-часы, а со стороны государственного управления нет людей, которые вообще способны измерить, адекватно ли это. Самый большой коррупционный риск кроется именно в тех аспектах, которые невозможно измерить, - много это или мало", - отметил премьер.
Рабочая группа по этим вопросам собирается каждые несколько дней. Она также координирует рекомендации и изменение правил в соответствии со сроками, установленными в резолюции премьера.
Главная задача и цель этого процесса, по словам Кулбергса, разобраться, насколько рискованными являются такие закупки, и разделить их на категории - нерискованные, среднего риска и высокого риска, а затем взяться главным образом за закупки с высоким уровнем риска.
"Нужно понимать, что система "изъедена" как со стороны заказчиков, разрабатывающих условия под тендеры, так и на стороне самой закупки. Это и привело к появлению спрута, который глубоко укоренялся в этой системе годами", - сказал премьер.
На вопрос о том, допускает ли он, что после окончания моратория к ответственности могут быть привлечены и чиновники, Кулбергс не исключил такой возможности. "Главное, чего мы хотим добиться, - это открытость. Системная. Закон этого и так требует, но он не выполняется. В законе уже все написано, но никто это не контролирует. В нашем государственном аппарате нет органа, который контролировал бы, что происходит с закупками", - сказал глава правительства.