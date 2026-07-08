В среду в Латвии - ливни, гроза и порывистый ветер

На большей части страны ожидаются дожди, которые временами будут усиливаться. В вечерние часы в центральных регионах ожидаются ливни, местами возможна гроза. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, на побережье Курземе - северный, северо-западный ветер порывами до 20-24 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем составит +14...+19 градусов.