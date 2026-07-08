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В Латвии
Сегодня 09:08
В среду в Латвии - ливни, гроза и порывистый ветер
В Латвии пройдут интенсивные дожди, ожидается также сильный ветер, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
На большей части страны ожидаются дожди, которые временами будут усиливаться. В вечерние часы в центральных регионах ожидаются ливни, местами возможна гроза. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, на побережье Курземе - северный, северо-западный ветер порывами до 20-24 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем составит +14...+19 градусов.
В Риге дождь начнется во второй половине дня, вечером возможен сильный ливень и гроза. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, а температура в столице не превысит +16...+18 градусов.