"Коту делали искусственное дыхание": в Талси оставленный в розетке гаджет привел к пожару
Фото: скриншот TV3
Семья уехала из дома - в квартире загорелся оставленный на зарядке гироскутер.
Аварии и происшествия

"Коту делали искусственное дыхание": в Талси оставленный в розетке гаджет привел к пожару

Отдел новостей

TV3 / Otkrito.lv

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Пока семья в Талси была не дома, в одной из комнат загорелось оставленное на зарядке электрическое устройство. К счастью, пожар довольно быстро заметила прохожая, а прибывшим пожарным удалось спасти жизнь оставшемуся дома питомцу.

Пожарные прошли через задымленную лестничную клетку и, взломав дверь квартиры, попали внутрь. Огонь распространился на площади 7 квадратных метров. В одной из комнат спасатели нашли покрытого сажей кота.

Эдгар, сосед:

«Коту делали искусственное дыхание, но с ним все в порядке, насколько я понимаю. Все были эвакуированы, кота вынесли и откачивали. Насколько я знаю, скорая его откачивала, и в итоге все было нормально».

Завершив тушение, спасатели вынесли из квартиры сгоревшие вещи. Среди них был и гироскутер, который среди молодежи больше известен как ховерборд. Вероятно, именно он стал причиной возгорания.

Эдгар:

«Зарядное устройство было включено в розетку и оставлено, дома никого не было. Этот самокат заряжался, он лежал на кровати. Я лично видел повреждения: все было закопчено сажей, но большую часть удалось спасти. Наверное, понадобится капитальный ремонт, чтобы все восстановить».

Сейчас семья временно живет в другом месте и ждет ответа от страховщиков, чтобы как можно скорее начать ремонт и вернуться домой.

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