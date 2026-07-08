"Коту делали искусственное дыхание": в Талси оставленный в розетке гаджет привел к пожару
Пока семья в Талси была не дома, в одной из комнат загорелось оставленное на зарядке электрическое устройство. К счастью, пожар довольно быстро заметила прохожая, а прибывшим пожарным удалось спасти жизнь оставшемуся дома питомцу.
Пожарные прошли через задымленную лестничную клетку и, взломав дверь квартиры, попали внутрь. Огонь распространился на площади 7 квадратных метров. В одной из комнат спасатели нашли покрытого сажей кота.
Эдгар, сосед:
«Коту делали искусственное дыхание, но с ним все в порядке, насколько я понимаю. Все были эвакуированы, кота вынесли и откачивали. Насколько я знаю, скорая его откачивала, и в итоге все было нормально».
Завершив тушение, спасатели вынесли из квартиры сгоревшие вещи. Среди них был и гироскутер, который среди молодежи больше известен как ховерборд. Вероятно, именно он стал причиной возгорания.
Эдгар:
«Зарядное устройство было включено в розетку и оставлено, дома никого не было. Этот самокат заряжался, он лежал на кровати. Я лично видел повреждения: все было закопчено сажей, но большую часть удалось спасти. Наверное, понадобится капитальный ремонт, чтобы все восстановить».
Сейчас семья временно живет в другом месте и ждет ответа от страховщиков, чтобы как можно скорее начать ремонт и вернуться домой.