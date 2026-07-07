10-летнего мальчика сбили на переходе в Юрмале: отец рассказал, что ребенок теперь боится улиц
Отец из Юрмалы хочет предупредить окружающих, поделившись своей историей о сыне, который попал в дорожно-транспортное происшествие. Мужчина напоминает: лето продолжается, поэтому дополнительную осторожность должны соблюдать и водители, и родители, которым важно напоминать детям о безопасности.
Хотя сейчас лето и поток школьников через пешеходный переход у начальной школы Юрмальской государственной гимназии уменьшился, дети по-прежнему пользуются этим маршрутом - и во время ежедневных прогулок, и чтобы добраться до тренировок в расположенном неподалеку спортивном комплексе. По этому тротуару шел и 10-летний Эдгар, который направлялся на тренировку по карате. Однако вскоре после выхода из дома мальчик оказался участником аварии, сообщает Degpunktā.
Айгарс, отец пострадавшего ребенка: «Жена звонит: Эдгар попал под машину. Тут у нас недалеко, я прибежал - мальчик сидит, рядом две женщины, ждут скорую помощь. Потом начали выяснять, что произошло. Как рассказывает сын, он нажал кнопку на светофоре, дождался зеленого света, посмотрел налево и увидел, что машина вроде бы остановилась. А дальше ничего не помнит - автомобиль наехал на него. Женщина говорит, что у нее горел зеленый. У нас есть два свидетеля, которые видели, что у мальчика загорелся зеленый, он начал переходить дорогу, и машина наехала на него».
Правоохранители также подтверждают версию, которую озвучили и Айгарс, и очевидцы.
Элина Приедите, представитель Государственной полиции:
«Первоначальная информация, имеющаяся в распоряжении полиции, свидетельствует, что водитель въехала на перекресток на запрещающий - красный сигнал светофора».
Хотя Эдгар получил различные ушибы, в том числе раны головы, долго оставаться в больнице ему не пришлось. Однако после аварии появилась другая проблема - мальчик переживает психологическую травму. «Мы ходим этим маршрутом с пяти лет, но мальчик стал плохо спать по ночам. А когда мы шли на перевязку и приближались к какой-то боковой улице, он уже отдергивался назад».
На этом участке разрешенная скорость составляет 30 километров в час, а переход хорошо заметен. Поэтому, возможно, водитель отвлеклась от дороги и не заметила, что сигнал светофора сменился.