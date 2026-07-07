10-летнего мальчика сбили на переходе в Юрмале: отец рассказал, что ребенок теперь боится улиц

Айгарс, отец пострадавшего ребенка: «Жена звонит: Эдгар попал под машину. Тут у нас недалеко, я прибежал - мальчик сидит, рядом две женщины, ждут скорую помощь. Потом начали выяснять, что произошло. Как рассказывает сын, он нажал кнопку на светофоре, дождался зеленого света, посмотрел налево и увидел, что машина вроде бы остановилась. А дальше ничего не помнит - автомобиль наехал на него. Женщина говорит, что у нее горел зеленый. У нас есть два свидетеля, которые видели, что у мальчика загорелся зеленый, он начал переходить дорогу, и машина наехала на него».