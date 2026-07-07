Почти 300 человек могут потерять работу в Даугавпилсе из-за закрытия двух компаний

Компания Concentrix начала работу в Даугавпилсе в начале 2025 года под брендом WebHelp, открыв офис в помещениях Даугавпилсского университета. Еще в марте предприятие искало новых сотрудников, однако, по информации LSM, теперь договор аренды офиса продлеваться не будет. Компания планирует полностью завершить деятельность в Даугавпилсе 1 октября. В результате без работы останутся около 100 сотрудников.