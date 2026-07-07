Почти 300 человек могут потерять работу в Даугавпилсе из-за закрытия двух компаний
Даугавпилс может столкнуться с одной из крупнейших волн увольнений за последнее время. Из-за сокращений в LDz Cargo и ухода международной компании Concentrix без работы рискуют остаться почти 300 человек.
Дочерняя компания Latvijas dzelzceļš — LDz Cargo — начала процедуру коллективного увольнения сотрудников, а международная компания цифровых услуг Concentrix приняла решение прекратить работу в Даугавпилсе.
В LDz Cargo сообщили, что уже принято решение о начале процедуры коллективного увольнения. Сокращение персонала планируется начать с 1 августа. В компании отметили, что точное количество увольняемых сотрудников пока уточняется, однако на данный момент предполагается, что работу могут потерять около 150 человек.
Компания Concentrix начала работу в Даугавпилсе в начале 2025 года под брендом WebHelp, открыв офис в помещениях Даугавпилсского университета. Еще в марте предприятие искало новых сотрудников, однако, по информации LSM, теперь договор аренды офиса продлеваться не будет. Компания планирует полностью завершить деятельность в Даугавпилсе 1 октября. В результате без работы останутся около 100 сотрудников.