Европарламент утвердил новые права авиапассажиров - их стоит знать каждому

Пассажиры с ограниченными возможностями или подвижностью, опоздавшие на рейс из-за того, что аэропорт не помог им вовремя добраться до выхода на посадку, получат право на компенсацию от авиакомпании, место на другом рейсе и другую необходимую помощь. Кроме того, взрослый, путешествующий с ребенком до 14 лет, должен иметь возможность сидеть рядом с ним без доплаты за выбор места. Такое же право предоставляется сопровождающим пассажиров с ограниченными возможностями, лиц с ограниченной подвижностью или беременных женщин.