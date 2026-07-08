Европарламент утвердил новые права авиапассажиров - их стоит знать каждому
Европейский парламент окончательно утвердил новые правила, которые существенно расширяют права авиапассажиров. Бесплатная ручная кладь, упрощенный возврат денег и новые гарантии для семей — лишь часть предстоящих изменений.
В случае отмены рейса авиакомпания по-прежнему должна будет вернуть пассажиру деньги за билет или предложить возможность добраться до пункта назначения другим маршрутом. Если рейс задерживается более чем на три часа, отменяется менее чем за 14 дней до вылета или пассажиру отказывают в посадке, за ним также сохраняется право требовать компенсацию.
Размеры компенсаций зависят от протяженности полета и по сравнению с действующими правилами не изменятся: для рейсов протяженностью до 1500 километров компенсация составит 250 евро, для рейсов от 1500 до 3500 километров — 400 евро, а для более дальних перелетов — 600 евро.
Однако, если после сбоя пассажирам предложат альтернативный маршрут и они прибудут в конечный пункт назначения с опозданием менее четырех часов, для самых дальних рейсов компенсация может быть уменьшена вдвое.
Авиакомпания не обязана выплачивать компенсацию, если рейс задерживается или отменяется из-за чрезвычайных обстоятельств, которые она не может контролировать. К таким обстоятельствам относятся, например, стихийные бедствия, война, экстремальные погодные условия, забастовки сотрудников аэропорта или авиадиспетчеров, а также ситуации, спровоцированные пассажирами.
Однако авиакомпания в любом случае обязана позаботиться о пассажирах, если их рейс задерживается или отменяется. В частности, она должна каждые два часа предлагать ожидающим напитки, после трех часов ожидания — еду, а в случае более длительных задержек — размещение в гостинице на срок до трех ночей.
Порядок получения компенсации и возврата денег за билет станет проще
Получение компенсации станет быстрее и проще. Пассажиры, которые вместо изменения маршрута выберут возврат денег за билет, получат их автоматически. В остальных случаях авиакомпании должны будут в течение четырех дней после окончания поездки направить пассажирам четкие инструкции по подаче заявления на компенсацию. Заявление можно будет подать без создания учетной записи или загрузки приложения.
У пассажиров будет девять месяцев на то, чтобы запросить компенсацию, а авиакомпания должна будет выплатить ее или обосновать отказ в выплате в течение 30 дней. В случае отказа пассажиру должны объяснить возможности обжалования решения.
Новые права
Пассажиры, купившие билет, состоящий из нескольких сегментов, но не использовавшие первый из них, в будущем смогут без доплаты воспользоваться остальными сегментами.
Кроме того, все пассажиры смогут бесплатно проносить на борт один личный предмет, например, дамскую сумочку или небольшой рюкзак. Однако в целях прозрачности и сопоставимости цен все авиакомпании и поисковые порталы должны будут сначала показывать пассажирам стоимость билета, включающую более крупную ручную кладь. После этого пассажир, желающий отказаться от крупной ручной клади, получит возможность выбрать соответствующий, более дешевый билет.
Авиакомпании больше не смогут взимать с пассажиров дополнительную плату за исправление опечатки в имени или за распечатку посадочного талона для зарегистрировавшегося пассажира. Они также должны будут принимать распечатку цифрового посадочного талона, сделанную дома. Новые правила также уточняют, что онлайн-регистрация на рейс должна быть доступна без создания учетной записи или загрузки мобильного приложения авиакомпании.
Защита уязвимых категорий пассажиров
Пассажиры с ограниченными возможностями или подвижностью, опоздавшие на рейс из-за того, что аэропорт не помог им вовремя добраться до выхода на посадку, получат право на компенсацию от авиакомпании, место на другом рейсе и другую необходимую помощь. Кроме того, взрослый, путешествующий с ребенком до 14 лет, должен иметь возможность сидеть рядом с ним без доплаты за выбор места. Такое же право предоставляется сопровождающим пассажиров с ограниченными возможностями, лиц с ограниченной подвижностью или беременных женщин.
Докладчик Андрей Новаков (EPP, Болгария) заявил, что новые правила выгодны как для пассажиров, так и для европейского авиационного сектора. "После 13 лет тупиковой ситуации они вносят ясность и обеспечивают пассажирам более надежную защиту. У пассажира есть права и при посадке в самолет. Они не остаются за дверью терминала аэропорта".
Пленарное заседание одобрило согласованный в примирительном комитете текст 646 голосами "за" при 12 "против" и 3 воздержавшихся. Согласно правилам третьего чтения, у Совета ЕС теперь есть время до начала августа, чтобы дать свое окончательное формальное одобрение соглашению. После этого законодательный акт будет опубликован в Официальном журнале Европейского союза и вступит в силу через 20 дней. Затем у стран и компаний ЕС будет один год на подготовку к выполнению новых правил.