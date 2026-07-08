Омбудсмен резко высказалась о действиях медиков в случае с пулей в спине пациентки
Скандал вокруг женщины, которой в одной больнице отказались удалять пулю из спины, получил новое продолжение. Омбудсмен заявила, что речь идет не только о лечении, но и о грубом нарушении прав пациента.
Омбудсмен Карина Палкова прокомментировала историю о женщине, получившей огнестрельное ранение в спину в Ритабулли. Ранее Инспекция здравоохранения пришла к выводу, что больница им. Страдиня, где решили не удалять попавшую в спину пациентки пулю, действовала в соответствии с современной медицинской практикой. Пуля все же была удалена неделю спустя — только уже в Восточной больнице, сообщает LSM+.
Омбудсмен, узнав об инциденте от Латвийского радио, отметила, что Закон о правах пациентов гарантирует право на качественное медобслуживание, включая уважительное отношение, понятную информацию и непрерывность лечения. Поэтому вывод о клинической допустимости лечения не всегда достаточен, чтобы утверждать, будто права пациента в целом были соблюдены.
«Мы все прекрасно знаем, что каждый пациент имеет право не только на качественную, квалифицированную медпомощь, но и на доброжелательное отношение. К тому же независимо от характера заболевания или его тяжести», — сказала Палкова.
В этой ситуации было важно, чтобы медицинские работники в первую очередь относились к пациенту с уважением, подчеркнула омбудсмен: «Необходимо доброжелательное отношение, в первую очередь — отсутствие безразличия к проблеме, с которой пациент обратился к нам. И, конечно, следует отметить, что пациент имеет право на информацию о своем здоровье, о том, какие именно медуслуги он может или не может получить в конкретной ситуации, если такое объяснение имеется».
Недопустимо, когда человеку не только не оказывают помощь, но и не предоставляют информацию о причинах ее отсутствия.
«Это, прежде всего, нарушение достоинства пациента, — заявила Палкова. — Недопустимо и то, что контролирующий орган в государстве, в данном случае Инспекция здравоохранения, ответственная за обеспечение соблюдения прав пациента, фактически игнорирует при вынесении своего заключения оценку прав пациента в конкретном случае».
Омбудсмен напомнила, что информирование, доброжелательное отношение и коммуникация — часть прав пациентов: «На мой взгляд, нарушение прав пациентов в этой ситуации очевидно с первого взгляда. Конечно, я не ознакомилась со всеми материалами дела, но это то, что я могу заключить из информации, которая была опубликована».
Ранее Otkrito.lv сообщал, что расследование загадочного ранения женщины, получившей пулю в спину возле военного объекта в Риге, передано Военной полиции. Следствие выясняет, мог ли выстрел быть произведен из служебного оружия Национальных вооруженных сил.