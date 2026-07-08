Омбудсмен резко высказалась о действиях медиков в случае с пулей в спине пациентки

В этой ситуации было важно, чтобы медицинские работники в первую очередь относились к пациенту с уважением, подчеркнула омбудсмен: «Необходимо доброжелательное отношение, в первую очередь — отсутствие безразличия к проблеме, с которой пациент обратился к нам. И, конечно, следует отметить, что пациент имеет право на информацию о своем здоровье, о том, какие именно медуслуги он может или не может получить в конкретной ситуации, если такое объяснение имеется».