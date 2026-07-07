В Риге задержали мужчину, который совершал непристойные действия возле детского сада

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье Уголовного закона о покушении на развращение малолетнего. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, а также пробационный надзор сроком до пяти лет. Кроме того, в отношении мужчины начат процесс об административном правонарушении за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.