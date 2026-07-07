В Риге задержали мужчину, который совершал непристойные действия возле детского сада
В центре Риги задержали мужчину после тревожного инцидента возле детского сада. По данным полиции, он совершал непристойные действия на улице, а происходящее могли видеть дети, находившиеся в здании.
Как сообщили в Государственной полиции, 1 июля правоохранители получили сообщение от очевидца о том, что мужчина на улице в центре Риги совершает действия сексуального характера, наблюдая в окна дошкольного образовательного учреждения. Происходящее также видели дети.
На место прибыли сотрудники Государственной полиции, которые потребовали от мужчины предъявить документы, удостоверяющие личность. Однако мужчина не выполнил законные требования полицейских и попытался скрыться. Вскоре его задержали на месте и доставили в отдел полиции.
Подозреваемый родился в 1983 году и ранее уже попадал в поле зрения полиции за совершение имущественных преступлений.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье Уголовного закона о покушении на развращение малолетнего. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, а также пробационный надзор сроком до пяти лет. Кроме того, в отношении мужчины начат процесс об административном правонарушении за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.
В качестве меры пресечения суд избрал подозреваемому содержание под стражей.