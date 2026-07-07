Внимание, желтое предупреждение: ожидается сильный ветер и проливной дождь
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил желтое предупреждение о сильном ветре и дожде.
Ночью с юго-запада к Латвии приблизится активный циклон, который принесет интенсивные осадки на северо-западе страны. В среду днем дождь продолжится и усилится на большей части территории страны, местами возможны грозы. Предполагается, что в ночь на 9 июля может быть введено оранжевое предупреждение о сильном дожде.
Дождь прекратится в пятницу.
В среду в первой половине дня в прибрежных районах усилится северный, северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 20-24 метров в секунду. Порывистый ветер сохранится до вечера 9 июля.
Как сообщили в Рижской думе, ответственные службы готовы к сильному дождю в столице. Самоуправление призывает жителей, заметивших опасные ситуации и угрозу для безопасности дорожного движения и пешеходов из-за луж на улицах, сообщать об этом по единому информационному телефону Рижского самоуправления 1201.