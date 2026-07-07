Внимание, желтое предупреждение: ожидается сильный ветер и проливной дождь

Ночью с юго-запада к Латвии приблизится активный циклон, который принесет интенсивные осадки на северо-западе страны. В среду днем дождь продолжится и усилится на большей части территории страны, местами возможны грозы. Предполагается, что в ночь на 9 июля может быть введено оранжевое предупреждение о сильном дожде.