Латвийские фермеры смогут получить новый вид пособий

Чтобы избежать снижения объемов производства, ухудшения качества продуктов питания и роста цен для потребителей, фермеры смогут получить поддержку ликвидности в размере до 80% дополнительных расходов на приобретение удобрений. Государства ЕС также смогут увеличить авансовые выплаты по прямым платежам с 70% до 75% и перечислять их фермерам сразу после получения заявок, а не после 16 октября, как это предусмотрено действующими правилами. Кроме того, странам-членам будет предоставлена возможность более гибко перераспределять бюджет прямых выплат на следующий год.