Латвийские фермеры смогут получить новый вид пособий
Европейский парламент одобрил меры, направленные на снижение влияния роста цен на удобрения на фермеров ЕС.
Депутаты в ускоренном порядке приняли предложенные Европейской комиссией изменения в Общую сельскохозяйственную политику ЕС, чтобы обеспечить фермерам своевременную поддержку при покупке удобрений к следующему сельскохозяйственному сезону.
Чтобы избежать снижения объемов производства, ухудшения качества продуктов питания и роста цен для потребителей, фермеры смогут получить поддержку ликвидности в размере до 80% дополнительных расходов на приобретение удобрений. Государства ЕС также смогут увеличить авансовые выплаты по прямым платежам с 70% до 75% и перечислять их фермерам сразу после получения заявок, а не после 16 октября, как это предусмотрено действующими правилами. Кроме того, странам-членам будет предоставлена возможность более гибко перераспределять бюджет прямых выплат на следующий год.
Теперь документ должен быть официально утвержден Советом ЕС. Он вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале Европейского союза.
Стоимость удобрений напрямую влияет на производство продуктов питания, поскольку расходы на удобрения составляют до 16% затрат сельхозпроизводителей.
Европейский союз импортирует 30% азотных удобрений и 70% фосфорных удобрений, используемых в сельском хозяйстве. При производстве удобрений в ЕС используется природный газ. Ситуация на Ближнем Востоке и война России против Украины привели к росту цен как на удобрения, так и на энергоносители.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что фермеры Латвии жалуются на нечестных людей при самосборе клубники.