У Эстонии отобрали чемпионат из-за запрета на участие россиян и белорусов

В конфедерации пояснили, что чемпионат Европы одновременно станет квалификационным турниром к Летним Олимпийским играм 2028 и к Европейским играм 2027. Поэтому необходимо обеспечить возможность участия всем спортсменам, которые соответствуют установленным критериям. В то же время действующие в Эстонии правила предусматривают, что граждане России и Беларуси не могут участвовать в спортивных соревнованиях, проводимых на территории страны.