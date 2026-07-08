У Эстонии отобрали чемпионат из-за запрета на участие россиян и белорусов
Европейская конфедерация стрельбы приняла решение перенести чемпионат Европы по стрельбе 2027 года в Испанию, поскольку Эстония не допускает к участию в соревнованиях граждан России и Беларуси.
Как сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR, Европейская конфедерация стрельбы (ESC) лишила Эстонию права проводить чемпионат Европы по стрельбе 2027 года. Соревнования должны были пройти в марте следующего года в Таллине, однако ESC приняла решение перенести их в испанский город Гранада.
В конфедерации пояснили, что чемпионат Европы одновременно станет квалификационным турниром к Летним Олимпийским играм 2028 и к Европейским играм 2027. Поэтому необходимо обеспечить возможность участия всем спортсменам, которые соответствуют установленным критериям. В то же время действующие в Эстонии правила предусматривают, что граждане России и Беларуси не могут участвовать в спортивных соревнованиях, проводимых на территории страны.
Президент Эстонской федерации стрельбы Вахур Карусс признал, что это решение вызывает сожаление, однако федерация придерживается позиции эстонского государства и не может разрешить гражданам России и Беларуси въезд в страну.
«Что касается олимпийских квалификационных соревнований, Европейская конфедерация стрельбы руководствуется принципом, согласно которому все спортсмены, имеющие право на участие, должны иметь возможность выступить. Однако мы придерживаемся принципов эстонского государства», — заявил Карусс.
Право на проведение чемпионата Европы по стрельбе 2027 года было предоставлено Эстонии в 2023 году.