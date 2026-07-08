Открыт уникальный объект, который поможет странам Балтии быть энергетически независимыми от России
В эстонском поселке Арукюла уезда Харью официально открыли систему накопления энергии на аккумуляторах Hertz 2 мощностью 100 МВт и емкостью 200 МВт·ч. Вместе с открытым в феврале в Кийза комплексом Hertz 1 она образует один из крупнейших объектов такого типа в континентальной Европе.
Это уже второй крупный проект платформы Baltic Storage Platform в Эстонии. Им управляют ведущий региональный разработчик проектов в сфере возобновляемой энергетики Evecon, французский производитель электроэнергии Corsica Sole и международный инвестиционный фонд Mirova.
После ввода в эксплуатацию Hertz 2 суммарная мощность двух аккумуляторных парков достигла 200 МВт, а общая емкость — 400 МВт·ч. Комплекс обеспечит значительную часть потребностей страны в мощностях по накоплению энергии. Аккумуляторный парк в Арукюла подключен к магистральной сети, которой управляет Elering, и будет работать сразу на нескольких сегментах рынка электроэнергии.
После отключения стран Балтии от российской энергосистемы в феврале 2025 года поддержание частоты электросети полностью осуществляется собственными силами региона. В этом процессе важную роль будет играть и парк аккумуляторов Hertz 2, который способен реагировать на колебания частоты и другие внештатные ситуации в течение миллисекунд, помогая сохранять баланс между производством и потреблением электроэнергии.
Кроме того, крупные системы накопления энергии играют все более важную роль в интеграции возобновляемых источников энергии и снижении ценовых колебаний на рынке электроэнергии. Hertz 2 накапливает электричество в периоды низких цен, когда обычно вырабатывается большое количество энергии из возобновляемых источников, а затем возвращает ее в сеть в часы высокого спроса и высоких цен.
Таким образом, система позволяет использовать избыток «зеленой» электроэнергии, который в противном случае был бы потерян, а также смягчает резкие скачки цен на электроэнергию, с которыми потребители сталкивались в последние годы.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что солнечная энергетика в Латвии ставит рекорды, но цены на электричество все равно растут.