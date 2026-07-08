Открыт уникальный объект, который поможет странам Балтии быть энергетически независимыми от России

Кроме того, крупные системы накопления энергии играют все более важную роль в интеграции возобновляемых источников энергии и снижении ценовых колебаний на рынке электроэнергии. Hertz 2 накапливает электричество в периоды низких цен, когда обычно вырабатывается большое количество энергии из возобновляемых источников, а затем возвращает ее в сеть в часы высокого спроса и высоких цен.