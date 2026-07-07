Самоуправления получат еще почти 6 млн евро на расходы по украинским беженцам
Правительство выделило почти 6 млн евро дополнительно на поддержку украинских беженцев — общая сумма финансирования выросла до 14,33 млн евро. Деньги пойдут самоуправлениям на компенсацию расходов до ноября 2026 года.
Правительство внесло поправки в проект распоряжения Кабинета министров, предусмотрев увеличение на 5 878 998 евро финансирования для покрытия расходов самоуправлений, которые возникли при оказании поддержки жителям Украины в период с декабря 2025 года по ноябрь 2026 года.
Таким образом, общее финансирование для поддержки украинских беженцев составит 14,33 млн евро.
Ранее Министерство умного управления и регионального развития перечислило самоуправлениям 7,53 млн евро для покрытия расходов, возникших при оказании поддержки жителям Украины с декабря 2025 года по апрель 2026 года.
Согласно расчетам Министерства финансов, остаток финансовых средств для поддержки жителей Украины составляет 910 657 евро, чего недостаточно для компенсации расходов самоуправлений за май этого года.