Самоуправления получат еще почти 6 млн евро на расходы по украинским беженцам

Правительство внесло поправки в проект распоряжения Кабинета министров, предусмотрев увеличение на 5 878 998 евро финансирования для покрытия расходов самоуправлений, которые возникли при оказании поддержки жителям Украины в период с декабря 2025 года по ноябрь 2026 года.