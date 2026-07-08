Минэкономики ЛР продолжит снижать цены на продукты питания. Что придумали в этот раз?

«Наша цель — добиться того, чтобы предприниматели уделяли больше времени бизнесу, а не бюрократии. Каждое лишнее требование и каждый ненужно сложный процесс в конечном итоге увеличивают расходы, которые оплачивает потребитель», — заявили в Минэкономики.