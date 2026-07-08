Минэкономики ЛР продолжит снижать цены на продукты питания. Что придумали в этот раз?
На заседании Кабинета министров утвержден подготовленный Министерством экономики План действий по поддержке торговой отрасли. Его цель — снизить административную нагрузку на предприятия торговли, пересмотреть устаревшие требования и создать более благоприятную среду для ведения бизнеса.
План разработан по инициативе Министерства экономики в ответ на сохраняющуюся ситуацию в сфере розничной торговли продуктами питания — устойчиво высокие цены на продукты в магазинах, несмотря на то, что расходы на питание составляют значительную часть семейных бюджетов жителей Латвии.
«Наша цель — добиться того, чтобы предприниматели уделяли больше времени бизнесу, а не бюрократии. Каждое лишнее требование и каждый ненужно сложный процесс в конечном итоге увеличивают расходы, которые оплачивает потребитель», — заявили в Минэкономики.
Главная цель плана — сократить бюрократическую нагрузку на торговую отрасль за счет пересмотра действующих требований и упрощения регулирования. Одновременно предусматривается оценить возможности предоставления целевой поддержки небольшим магазинам в регионах, которые обеспечивают жителей продуктами питания за пределами крупнейших городов.
План включает четыре приоритетных направления:
- пересмотр требований нормативных актов, включая правила использования кассовых аппаратов и порог обязательного аудита годовой отчетности предприятий;
- реформа регулирования размещения рекламы в общественных местах, чтобы упростить и ускорить процесс согласования, снизив административную нагрузку и расходы как для предпринимателей, так и для самоуправлений;
- реформа регулирования уличной торговли с учетом современных методов ведения бизнеса, инноваций, интересов потребителей и потребностей сбалансированного развития городской среды;
- исследование возможных мер поддержки небольших торговых предприятий в регионах.
"Имеющиеся данные показывают, что более половины розничных продавцов продуктов питания, зарегистрированных за пределами городов и соответствующих определению микропредприятия, работают с убытками. В связи с этим предстоит оценить возможные механизмы поддержки, которые позволят обеспечить непрерывную работу таких магазинов и сохранить доступ жителей регионов к продуктам питания", - добавляет ведомство.
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