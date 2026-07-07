Кандидаты в Сейм, заявившие о сотрудничестве с иностранными спецслужбами, теперь говорят, что ошиблись

Кандидат от «Списка Гобзема» по Рижскому избирательному округу Язепс Янишевс пояснил, что допустил ошибку при заполнении анкеты ЦИК. По его словам, поле для отметки оказалось слишком маленьким, из-за чего он ошибочно указал неверный вариант ответа. Янишевс отметил, что уже неоднократно баллотировался в Сейм, проходил проверки со стороны служб государственной безопасности и никогда не сотрудничал со спецслужбами СССР, Латвийской ССР или иностранных государств.