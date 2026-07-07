Кандидаты в Сейм, заявившие о сотрудничестве с иностранными спецслужбами, теперь говорят, что ошиблись
Сразу четыре кандидата в депутаты Сейма Латвии оказались в центре внимания после того, как в их анкетах появилась отметка о сотрудничестве со спецслужбами СССР. Все они заявили, что это произошло по ошибке.
Все четыре кандидата в депутаты 15-го Сейма Латвии, которые в опубликованных Центральной избирательной комиссией (ЦИК) анкетах указали, что сотрудничали со спецслужбами СССР, Латвийской ССР или иностранных государств, заявили, что сделали это по ошибке и в действительности никогда не сотрудничали с такими структурами.
Речь идет об Оскаре Бабрисе, Инесе Загорской, Язепсе Янишевсе и Улдисе Озолиньше.
Кандидат от «Списка Гобзема» по Рижскому избирательному округу Язепс Янишевс пояснил, что допустил ошибку при заполнении анкеты ЦИК. По его словам, поле для отметки оказалось слишком маленьким, из-за чего он ошибочно указал неверный вариант ответа. Янишевс отметил, что уже неоднократно баллотировался в Сейм, проходил проверки со стороны служб государственной безопасности и никогда не сотрудничал со спецслужбами СССР, Латвийской ССР или иностранных государств.
Он сообщил, что уже обратился в Службу государственной безопасности с просьбой выдать официальную справку, подтверждающую отсутствие какого-либо сотрудничества, а также направил обращение в Центральную избирательную комиссию с просьбой исправить ошибку.
В ЦИК сообщили, что аналогичное заявление поступило и от партии «Центр согласия», которая попросила исправить ошибку в анкете своего кандидата по Курземскому округу Улдиса Озолиньша.
Представители Национального объединения также заявили, что кандидат Оскар Бабрис никогда не сотрудничал со спецслужбами СССР, Латвийской ССР или иностранных государств, а появившаяся в анкете информация стала результатом ошибки при подаче документов. Партия уже попросила Центральную избирательную комиссию внести соответствующие исправления.
Такую же позицию занял и «Объединенный список». В партии сообщили, что отметка о сотрудничестве с иностранными спецслужбами в анкете Инесы Загорской появилась «в результате технической ошибки». Политическая сила также направила в ЦИК заявление с просьбой исправить сведения в анкете кандидата.
Уже на ближайшем заседании в четверг Центральная избирательная комиссия рассмотрит все письменные заявления, полученные к этому времени. Если представленные партиями объяснения о том, каким образом и почему была допущена ошибка, будут признаны понятными, логичными и обоснованными, ЦИК примет решение о внесении изменений, и ошибочные сведения в анкетах будут исправлены.
В комиссии пояснили, что технические исправления в уже зарегистрированных списках кандидатов могут вноситься вплоть до дня выборов. Однако это возможно только на основании официального заявления уполномоченного представителя списка, в котором должны быть четко указаны содержание исправлений и их обоснование.
Ранее сообщалось, что все четыре кандидата в опубликованных ЦИК анкетах самостоятельно указали, что сотрудничали со спецслужбами СССР, Латвийской ССР либо иностранных государств. В Центральной избирательной комиссии напомнили, что сведения в анкетах публикуются исключительно на основании информации, предоставленной самими кандидатами. В самой анкете отдельно указано, что ответственность за достоверность всех указанных сведений несет кандидат в депутаты.
При этом такая отметка сама по себе не означает автоматического запрета на участие в выборах. Закон о выборах в Сейм предусматривает ограничения только для отдельных категорий лиц, в частности бывших штатных сотрудников спецслужб СССР или Латвийской ССР. Поэтому подобные сведения в декларации кандидата должны оцениваться строго в соответствии с их юридической формулировкой.
Всего для участия в выборах в 15-й Сейм Латвии зарегистрированы 14 списков кандидатов.