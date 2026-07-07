Кризис с региональными автобусами в сторону Адажи разрешен. Надолго ли?

Компании нашли водителей, которые будут выполнять рейсы, в связи с чем АТД получила подтверждение, что в среду может быть не выполнено не более шести рейсов, а на следующей неделе будут выполнены все запланированные рейсы. Лапиньш добавил, что, возможно, к вечеру вторника удастся найти решение для выполнения всех запланированных рейсов и в среду.