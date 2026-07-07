Кризис с региональными автобусами в сторону Адажи разрешен. Надолго ли?
После десятков отмененных рейсов перевозчики Рижского региона нашли дополнительных водителей — со следующей недели автобусы будут ходить по полному расписанию. Но штрафов за сорванные рейсы избежать не удастся.
В последние дни из-за нехватки водителей были отменены десятки рейсов общественного транспорта в Адажи. В пятницу и субботу было отменено 46 рейсов, в воскресенье — еще 24, а в понедельник — еще 30 автобусных рейсов. Из-за сложившейся ситуации многим пассажирам пришлось искать другие способы добраться до места назначения.
Сегодня объединение перевозчиков Рижского региона, в том числе Latvijas sabiedriskais autobuss, Nordeka и Liepājas autobusu parks, подтвердило Автотранспортной дирекции (АТД), что для выполнения автобусных рейсов в полном объеме привлечены дополнительные водители, сообщил председатель правления АТД Янис Лапиньш.
Компании нашли водителей, которые будут выполнять рейсы, в связи с чем АТД получила подтверждение, что в среду может быть не выполнено не более шести рейсов, а на следующей неделе будут выполнены все запланированные рейсы. Лапиньш добавил, что, возможно, к вечеру вторника удастся найти решение для выполнения всех запланированных рейсов и в среду.
Также перевозчики заверили АТД, что в дальнейшем не видят рисков повторения ситуации, когда рейсы не выполняются. "Мы видим, что перевозчики осознали ситуацию и решают ее", - сказал Лапиньш. Он добавил, что в любом случае перевозчики будут оштрафованы за невыполненные рейсы.
Ранее Лапиньш сообщил, что главной причиной отмены рейсов являются больничные листы водителей, особенно у одного перевозчика - Latvijas sabiedriskais autobuss, а также период отпусков и увольнения.
Как отметил руководитель АТД, отмена рейсов этого перевозчика существенно повлияла на весь столичный регион, где действует один договор с тремя партнерами. "Это не проблема одного перевозчика. Если один партнер не справляется, остальные два должны искать решения, как совместно выполнить договор", - добавил Лапиньш.
Как сообщалось, предприятие Latvijas sabiedriskais autobuss в пятницу и субботу в общей сложности отменило 46 рейсов на направлении в Адажи, в воскресенье - 24 рейса, а в понедельник - 30 рейсов. В связи с отменой рейсов министр сообщения Рихардс Козловскис запросил разъяснений у АТД.