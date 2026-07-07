Альпинисты встретили медведя на горе в Японии и 3,5 часа не могли спуститься
В Японии четверых альпинистов пришлось эвакуировать вертолетом после встречи с бурым медведем на горной тропе в Хоккайдо. Животное не напало на людей, но оказалось прямо на пути спуска, поэтому группа не рискнула идти дальше и несколько часов ждала помощи.
Инцидент произошел в субботу, 4 июля, в северной Японии. По данным полиции, мужчина примерно 60 лет спускался по тропе на горе высотой 2141 метр, когда около 14:30 заметил бурого медведя примерно в 50 метрах впереди. Позже к нему присоединились еще трое альпинистов.
Медведь, по оценке полиции, был около 1,5 метра в длину. Он находился на маршруте, по которому людям нужно было спускаться, поэтому группа не стала приближаться к животному. Около 16:50 один из альпинистов позвонил в экстренные службы и сообщил, что они не могут продолжить путь.
В итоге четверо альпинистов провели на горе около трех с половиной часов. После этого за ними отправили вертолет. Всех участников группы эвакуировали в безопасное место, никто не пострадал.
Эта история привлекла внимание еще и потому, что произошла на фоне повышенной тревоги из-за встреч людей с медведями в Японии. В тот же период на Хоккайдо снова открыли маршруты на горе Раусу на полуострове Сиретоко, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти маршруты были закрыты с августа 2025 года после смертельного нападения медведя на 26-летнего туриста.
Во время церемонии открытия около 50 представителей города и альпинистов почтили память погибшего. Местные власти и министерство окружающей среды приняли дополнительные меры безопасности, включая систему предупреждений о бурых медведях.
В последние годы проблема медведей в Японии стала заметно острее. По данным, которые приводит People со ссылкой на BBC, в 2025 году в стране зафиксировали 238 инцидентов с медведями и 13 смертей. Власти также обсуждали привлечение охотников для борьбы с ситуациями, когда медведи заходят в жилые районы.
Причины таких случаев связывают с несколькими факторами: сокращением сельского населения, уменьшением числа охотников, нехваткой пищи в лесах и тем, что медведи все чаще подходят к населенным пунктам и туристическим маршрутам. Для Хоккайдо эта тема особенно чувствительна, поскольку там обитают бурые медведи, которые крупнее и опаснее японских черных медведей.
В случае с четырьмя альпинистами встреча закончилась благополучно: медведь не атаковал людей, а спасателям удалось быстро вывезти группу с горы. Но сам инцидент стал очередным напоминанием, что даже популярные маршруты в Японии требуют осторожности, особенно в районах, где регулярно замечают диких животных.