Альпинисты встретили медведя на горе в Японии и 3,5 часа не могли спуститься

Эта история привлекла внимание еще и потому, что произошла на фоне повышенной тревоги из-за встреч людей с медведями в Японии. В тот же период на Хоккайдо снова открыли маршруты на горе Раусу на полуострове Сиретоко, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти маршруты были закрыты с августа 2025 года после смертельного нападения медведя на 26-летнего туриста.