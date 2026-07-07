В Латвии хотят переделить рыболовные лицензии. У одних отберут, другим - выдадут
Правительство поддержало подготовленные Министерством земледелия поправки к правилам Кабинета министров об аренде прав на промышленное рыболовство и порядке использования прав на рыболовство.
В дальнейшем самоуправления будут обязаны оценивать эффективность использования рыболовных лимитов и сокращать лимиты, которые используются неэффективно, передавая их более успешным рыбакам.
Для обеспечения единого подхода в правилах впервые более четко определены критерии эффективности рыболовства — объем улова, количество дней, проведенных на промысле, и уровень использования выделенных лимитов. Необходимые данные для оценки эффективности будут получать из электронных рыболовных журналов, доступных в Интегрированной системе контроля и информации рыбного хозяйства Латвии (LZIKIS).
Поправки также направлены на содействие смене поколений в отрасли — свободные лимиты, которые ранее использовались неэффективно, в приоритетном порядке смогут получать молодые рыбаки в возрасте до 40 лет, начинающие хозяйственную деятельность в сфере рыболовства.
Кроме того, поправками закреплено, что если публичный водоем сдается в аренду для целей рыбного хозяйства, самоуправление должно обеспечить перечисление не менее 10% общей суммы арендной платы в Фонд рыбного хозяйства.
Одновременно изменения снижают административную нагрузку: теперь самоуправления будут обязаны предоставлять в систему LZIKIS информацию об аренде рыболовных прав и полученных платежах один раз в год, а не дважды, как это было ранее.
Поправки также содержат ряд технических уточнений, в том числе округление арендной платы за рыболовные права до целых евро и дополнение перечня платежей новыми орудиями лова и видами рыбы, которые ранее не были предусмотрены действующим регулированием.
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