Видео с велосипедистами на Яунциема гатве вызвало спор в Латвии. Что по этому поводу говорят в CSDD?

«Опытные велосипедисты согласятся — это делается ради безопасности. Так ехать гораздо безопаснее, чем друг за другом, рискуя, что их действительно собьют» - заявил один из комментаторов. В свою очередь другой добавил: «То, что ты купил автомобиль, еще не означает, что ты купил и дорогу. Дорога предназначена для всех. Твой автомобиль занимает гораздо больше места, чем два велосипедиста».