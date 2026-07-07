Видео с велосипедистами на Яунциема гатве вызвало спор в Латвии. Что по этому поводу говорят в CSDD?
Видео с двумя велосипедистами на дороге неожиданно вызвало бурные споры в Латвии. Одни обвинили их в создании опасной ситуации, другие заявили, что именно так безопаснее. В дискуссию вмешались представители CSDD.
В социальной сети Facebook активные дискуссии вызвало видео, на котором один из автомобилистов снял, как обгоняет двух велосипедистов, ехавших рядом друг с другом. Автор видеоролика Юрис Пенцис в описании подчеркнул: «Если хотите уважения к велосипедистам, то начинать нужно с того, чтобы сами велосипедисты проявляли уважение к остальным».
Мужчина также добавил, что снял происходящее, двигаясь по улице Яунциема гатве, где проезжая часть сравнительно узкая. Он подчеркнул дополнительные риски для безопасности, которые, по его мнению, велосипедисты создали как для себя, так и для остальных участников дорожного движения.
Кто прав?
В комментариях под опубликованным видео высказались как сторонники велосипедистов, так и защитники автомобилистов. Одни считают, что подобное поведение велосипедистов неправильно и создает угрозу безопасности. «Вообще этим должна заниматься и полиция. В итоге такие "герои" на велосипедах не уважают других участников движения, их собьют, а виноватым окажется водитель автомобиля. Ведь речь идет и об их собственной безопасности».
Другие же придерживаются прямо противоположной точки зрения, подчеркивая, что дорога общего пользования предназначена для всех и в данном случае у водителя не возникло никаких проблем при обгоне велосипедистов.
«Опытные велосипедисты согласятся — это делается ради безопасности. Так ехать гораздо безопаснее, чем друг за другом, рискуя, что их действительно собьют» - заявил один из комментаторов. В свою очередь другой добавил: «То, что ты купил автомобиль, еще не означает, что ты купил и дорогу. Дорога предназначена для всех. Твой автомобиль занимает гораздо больше места, чем два велосипедиста».
«Эгоизм автомобилистов и отсутствие понимания безопасности шокируют»
Более развернутым мнением по этой теме поделился Юрис Вайдаковс. В этой ситуации он встал на сторону велосипедистов и выразил недоумение поведением автомобилистов.
«Комментарии под этой публикацией показывают, что у значительной части водителей здравый смысл куда-то исчез. Их эгоизм и отсутствие понимания вопросов безопасности шокируют. Неудивительно, что на дорогах Латвии происходит так много трагических происшествий».
Свое мнение Вайдаковс обосновал соображениями безопасности, отметив, что практика движения ближе к центру полосы давно используется и мотоциклистами.
«Если ехать ближе к краю дороги, у водителя возникает желание обогнать даже тогда, когда сделать это безопасно невозможно. То есть обогнать, не соблюдая безопасную дистанцию. Проехать буквально вплотную. Для велосипедиста это может оказаться смертельно опасным», — охарактеризовал Юрис Вайдаковс нередко опасное поведение латвийских автомобилистов.
По его словам, именно поэтому велосипедисты иногда занимают больше места на полосе движения. Это заставляет водителей снижать скорость и ждать действительно безопасного момента для обгона.
Однако, по мнению Вайдаковса, многие автомобилисты этого не понимают. «Проблема в ваших "бензиновых головах" и в вашем понимании того, как нужно вести себя на дорогах общего пользования», — прямо написал автор публикации.
Что ответили в CSDD
Какой же является правильная практика и как велосипедистам и автомобилистам безопасно и уважительно пользоваться дорогами общего пользования, разъяснил руководитель департамента коммуникации Государственного акционерного общества Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) Мартиньш Малмейстерс.
«Правила дорожного движения предусматривают, что если специальная велосипедная дорожка не оборудована, велосипедист должен двигаться по правому краю проезжей части, как можно ближе к краю дороги. В транспортном потоке необходимо ехать друг за другом, а не рядом. И, конечно, со стороны водителя автомобиля — объезжать велосипедиста на достаточном и безопасном расстоянии, которое составляет не менее 1,5 метра. Давайте уважительно делить дороги общего пользования, потому что дорога у всех одна», — подчеркнул представитель CSDD.