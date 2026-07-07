"Папе нравится красить ногти": детские стихи в Латвии вызвали громкий скандал
В последние дни в латвийских социальных сетях активно обсуждают два стихотворения из детской книги «Ams, ams, ams!», автором которой является поэт Ивар Штейнбергс (в некоторых публикациях ошибочно указывали Карлиса Вердиньша). Поводом стал критический пост в Facebook-группе «Izcilas grāmatas», который уже удален, однако его скриншоты быстро распространились в X и Facebook, вызвав волну возмущенных комментариев.
Дискуссию в X начал пользователь, написавший: «А теперь расскажите, что мы не больное общество! Такие стихи должен читать первоклассник летом».
Un pastāstiet tagad, ka mēs neesam slima sabiedrība! šādu dzeju jālasa pirmās klases skolēnam vasarā. pic.twitter.com/rTEIv9OIiS— Vladimirs Makarovs (@vmakarovs) July 3, 2026
Наибольшее недовольство вызвали упоминания в стихах прайда и алкоголя. Многие пользователи подвергли критике тот факт, что произведения включены в список рекомендуемой литературы для летнего чтения после первого класса — хотя многие участники обсуждения ошибочно решили, что речь идет именно об обязательной программе.
Особенно бурную реакцию у консервативно настроенной части общества вызвало стихотворение, где говорится, что «папе иногда нравится красить ногти», а в конце звучит строка: «и мы все вместе идем на прайд».
Второе стихотворение также вызвало разные трактовки. Одни увидели в нем нормализацию алкоголизма отца, другие, наоборот, сочли, что автор поднимает важную социальную проблему.
Что говорит Латвийский PEN?
Поэтесса и член правления латвийского PEN (отделения международной писательской организации PEN International, объединяющей писателей, поэтов, переводчиков, редакторов и публицистов) Анна Аузиня (в правление организации входит и сам Штейнбергс) заявила в Facebook, что сборник стихов Ивара Штейнбергса является высококачественным литературным произведением, которое уже получило признание экспертов Государственного фонда культурного капитала, Литературной премии Латвии и премии имени Яниса Балтвилка.
По ее словам, политическое давление и попытки влиять на выбор литературы педагогами ставят под угрозу независимость составителей программ чтения, уровень грамотности, качество образования и сохранение латышского языка.
Также в заявлении отмечается, что многие комментарии содержат ненависть и агрессию не только по отношению к самим стихам, но и к представителям упоминаемых в них социальных групп, а также к автору.
Анна Аузиня подчеркнула, что латвийский PEN поддерживает принципы творческой свободы, включая право использовать игру слов, литературные эксперименты и многозначность, а также говорить с детьми на общественно значимые, пусть и не всегда популярные темы понятным и доступным языком.
По ее мнению, обсуждение детской литературы должно строиться на литературоведческих, а не популистских аргументах.
Что говорит сам автор?
Ивар Штейнбергс поблагодарил всех, кто высказался о его стихах, но отметил, что многие комментарии были наполнены ненавистью. По его мнению, они свидетельствуют не только о «тревоге», но и о неуверенности, страхах и травмах участников дискуссии.
«У меня нет иллюзий относительно того, насколько предвзято наше общество. Но я искренне рад тем редким и зачастую незаметным случаям, когда моя работа действительно заставила кого-то задуматься и проявить сочувствие», — написал поэт.
Он также извинился перед всеми, кого его стихи могли задеть, и призвал не требовать цензуры, сжигания, сокрытия или уничтожения книг. «Предложения запрещать литературу — это опасный шаг в сторону репрессивных режимов. Сегодня никто никому не навязывает эту книгу, а призывы к "искоренению" книг — это лишь обратная сторона принудительного чтения, которого так боятся комментаторы», — отметил Штейнбергс.
В завершение он сообщил, что на некоторое время перестанет пользоваться Facebook и не будет участвовать в дальнейших обсуждениях этой ситуации.