"Папе нравится красить ногти": детские стихи в Латвии вызвали громкий скандал

Когда папа приходит домой и от него чем-то пахнет, мама укладывает его спать, как малыша, накрывает одеялом, закрывает окно, запирает дверь и берет меня на колени. Так мы сидим и разговариваем, и ждем, когда снова будем все вместе, когда папа выспится и умоется и сможет взять меня на руки.