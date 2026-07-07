Латвию накроет активный циклон: на нас идут сильные дожди, грозы и порывистый ветер
Латвию накроет активный циклон: в большинстве районов ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, возможны грозы. На побережье ветер усилится до 20-24 м/с, а в Риге самый сильный дождь вероятен вечером.
Латвию достигнет активный циклон, который принесет дождь на большую часть территории страны. В северо-западных районах дождь будет сильным, местами также возможны раскаты грома. В большей части страны будет дуть слабый или умеренный южный ветер, а на морском побережье - юго-западный, западный ветер. Со второй половины ночи северный, северо-западный ветер усилится и в порывах достигнет 15-19 м/с. Температура воздуха не опустится ниже +10...+14 градусов.
В Риге большая часть ночи также будет дождливой, однако южный ветер в основном будет слабым. Ночью воздух остынет до +14...+16 градусов.
Днем в большей части Латвии ожидается дождь, временами он будет сильным. Вечером местами, главным образом в центральных районах, дождь станет очень сильным, локально возможна также гроза. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, а на побережье Курземе северный, северо-западный ветер усилится в порывах до 15-19 м/с, на морском побережье - даже до 20-24 м/с. Максимальная температура воздуха составит +14...+19 градусов.
В Риге облака принесут дождь во второй половине дня, временами он будет сильным. Вечером высока вероятность, что дождь станет очень сильным, возможна также гроза. Будет дуть слабый ветер западных направлений, воздух прогреется до +16...+18 градусов.