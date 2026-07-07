Латвию накроет активный циклон: на нас идут сильные дожди, грозы и порывистый ветер

Латвию достигнет активный циклон, который принесет дождь на большую часть территории страны. В северо-западных районах дождь будет сильным, местами также возможны раскаты грома. В большей части страны будет дуть слабый или умеренный южный ветер, а на морском побережье - юго-западный, западный ветер. Со второй половины ночи северный, северо-западный ветер усилится и в порывах достигнет 15-19 м/с. Температура воздуха не опустится ниже +10...+14 градусов.