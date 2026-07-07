Дана Бйорк: Театр Чехова стал декорацией в чужом предвыборном спектакле

Петренко соглашается, что для русскоязычных театров в странах Балтии русский язык часто является единственным способом говорить с частью аудитории о сложных и болезненных темах. Он вспоминает спектакль в Таллине о преступлениях Сталина. Театр сознательно показывал его на русском языке, зная, что в зале будут и люди, живущие в российском информационном поле. Со сцены им фактически говорили о преступлениях режима и ответственности. По словам Петренко, это был смелый шаг и для актеров, и для театра. Часть публики после этого заявляла, что больше никогда не придет.