Дана Бйорк: Театр Чехова стал декорацией в чужом предвыборном спектакле
В последние недели в публичном пространстве активно обсуждают Рижский русский театр имени Михаила Чехова. Споры вокруг театра снова подняли более широкий вопрос - может ли русскоязычный театр сегодня быть инструментом сплочения общества, или, наоборот, он неизбежно становится поводом для новых конфликтов. Об этом в передаче Latvijas Radio Kultūras rondo говорили директор Театра Чехова Дана Бйорк и художественный руководитель таллинского театра Sidalinna Дмитрий Петренко.
В центре дискуссии оказался приказ министра культуры Науриса Пунтулиса, который требует от Министерства культуры, подведомственных учреждений и капитальных обществ соблюдать требования использования государственного языка и не допускать русский язык в ситуациях, связанных с выполнением функций этих учреждений. В первую очередь это затрагивает Театр Чехова и Даугавпилсский театр, сообщает LSM.lv.
При этом реакция двух театров оказалась разной. Руководитель Даугавпилсского театра Олег Шапошников воспринял ситуацию относительно спокойно, заявив, что для театра почти ничего не изменится, поскольку последние годы информация на русском языке на сайте публиковалась только в одном разделе. Театр Чехова сначала взял паузу, а затем направил в Министерство культуры публичное и юридически проработанное письмо, в котором указал на противоречия в распоряжении.
Дана Бйорк объясняет, что сравнивать эти театры напрямую нельзя. Даугавпилсский театр - единственный профессиональный театр в Латгале, который работает на латышском, латгальском и русском языках. У него другая аудитория, другая локация и другие задачи. У Театра Чехова, по словам Бйорк, есть государственно делегированная функция - создавать спектакли на русском языке, обращаться к нацменьшинствам, в том числе русскоязычным жителям, и выполнять интеграционную и культурно-политическую работу, помогая формировать общее культурное пространство Латвии.
По словам Бйорк, спор идет не только об афишах или программках, хотя именно на этом часто зацикливается публичная дискуссия. В распоряжении речь фактически идет о том, что театр должен исключить любую коммуникацию на русском языке. Это означало бы исчезновение русского языка с сайта, из социальных сетей, из общения со зрителями, из интервью актеров русскоязычным СМИ и даже из международных проектов, где важна именно русскоязычная коммуникация.
Бйорк приводит простой пример: если русскоязычная пожилая зрительница позвонит в кассу и захочет узнать содержание спектакля или уточнить информацию о посещении, кассир, при строгом применении такого подхода, не сможет ответить ей по-русски. По ее словам, если оставить русский язык только на сцене, но убрать его из всей коммуникации вокруг театра, это фактически парализует связь театра со своей аудиторией.
Дмитрий Петренко, который возглавляет бывший Таллинский русский театр, недавно сменивший название на Sidalinna, считает, что вопрос не в том, хорошо ли, если человек не может прочитать описание спектакля на государственном языке. По его словам, конечно, и в Латвии, и в Эстонии театры хотели бы жить в обществе, где любой зритель независимо от национальности может открыть сайт на государственном языке и все понять. Но на практике русский язык для таких театров остается инструментом работы с конкретной аудиторией.
Петренко подчеркивает, что речь идет не только о маркетинге, но и о более серьезном вопросе - насколько политическая партия может вмешиваться в работу театра и диктовать, как ему общаться со зрителем. По его мнению, это уже касается не только одного театра, а общества в целом.
Дана Бйорк считает, что Театр Чехова снова оказался в центре политических игр перед выборами. В письме Министерству культуры она выразила опасения, что распоряжение было принято поспешно и недостаточно взвешенно, а сама ситуация все больше напоминает предвыборную агитацию. По ее словам, другие политические силы тоже используют эту тему в своих интересах: пугают избирателей тем, что Театр Чехова будет уничтожен, и призывают людей на акции в его защиту.
Бйорк говорит, что еще в конце сезона предупреждала коллектив: в августе и сентябре театр, вероятно, будут активно использовать в политических акциях и агитации. Однако, по ее словам, она не ожидала, что это начнется уже в конце июня и с такой силой. Театр, как она считает, снова стал декорацией в чужом предвыборном спектакле.
По словам Бйорк, похожее уже происходило во время выборов в Рижскую думу. Тогда о театре активно говорили, но после выборов политики о нем быстро забыли, и коллектив смог вернуться к работе. Сейчас, по ее словам, приближение выборов снова сделало языковую тему удобным поводом для спекуляций. При этом Бйорк подчеркивает: русский язык сам по себе не является агрессором. Для театра это способ донести содержание до людей, которые живут в Латвии, но по разным причинам все еще не доверяют ценностям латвийского культурного пространства.
Петренко соглашается, что для русскоязычных театров в странах Балтии русский язык часто является единственным способом говорить с частью аудитории о сложных и болезненных темах. Он вспоминает спектакль в Таллине о преступлениях Сталина. Театр сознательно показывал его на русском языке, зная, что в зале будут и люди, живущие в российском информационном поле. Со сцены им фактически говорили о преступлениях режима и ответственности. По словам Петренко, это был смелый шаг и для актеров, и для театра. Часть публики после этого заявляла, что больше никогда не придет.
По его словам, такие спектакли часто несут финансовые риски: зрителей может быть мало не из-за качества постановки, а потому, что люди не готовы иначе взглянуть на советское прошлое, на войну, на классику или на самих себя. Но Петренко считает эту работу крайне важной. По его мнению, русскоязычные театры сегодня не просто развлекают публику - они меняют общество.
Бйорк приводит похожие примеры из опыта Театра Чехова. В последние годы театр ставил спектакли, связанные с латвийской историей и травматичными темами, в том числе Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos и Mātes piens. Такие постановки, по ее словам, важны, хотя финансово рискованны. Она также рассказывает, что на некоторых спектаклях русскоязычные зрители вставали целыми рядами и уходили из зала, иногда выкрикивая оскорбления в сторону сцены. Позже в соцсетях они писали, что больше никогда не придут в этот театр.
Но, по наблюдениям Бйорк, многие из этих людей со временем возвращаются. Они приходят на другие спектакли, приводят детей и внуков, идут на более легкие постановки или концерты с музыкой Раймонда Паулса. При этом перед каждым спектаклем они слышат обращение директора, в котором театр осуждает вторжение России в Украину. Бйорк говорит, что эта речь многим уже надоела, но она останется до конца войны.