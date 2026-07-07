Инженеры LVC приезжают на стройку дорог без предупреждения и находят несоответствия в материалах
Latvijas Valsts ceļi (LVC) в этом году провели внеплановые проверки качества на 21 объекте дорожного строительства. Инженеры без предупреждения брали образцы асфальта и минеральных материалов - часть проверок выявила несоответствия, а в отдельных случаях подрядчикам пришлось демонтировать материалы или менять их на другие.
В этом году внеплановые проверки качества проведены на 21 объекте, на нескольких из них - повторно. Всего взято 56 образцов: 17 образцов асфальта и 39 образцов минеральных материалов.
При оценке образцов минеральных материалов зафиксировано семь несоответствий. В трех случаях они были признаны незначительными. В двух случаях несоответствующий материал был демонтирован, причем в одном из них дальнейшее использование этого материала было прекращено и для работ согласовали другой материал. В одном случае материал еще не был уложен, что позволило выбрать для работ другой материал. Еще в одном случае проводится дополнительная оценка. Несоответствующими параметрами, выявленными при тестировании, были гранулометрический состав материала и коэффициент фильтрации.
В образцах асфальта зафиксировано три несоответствия, в двух случаях они были признаны незначительными. В одном случае были взяты дополнительные образцы из уже уложенного асфальтового слоя, где были зафиксированы соответствующие показатели, а окончательная оценка перенесена на итоговую проверку качества.
Система управления качеством Latvijas Valsts ceļi предусматривает, что выявленные во время строительных работ несоответствия подрядчики должны исправлять. Если же несоответствия обнаруживаются во время итоговых проверок заказчика, то есть LVC, после завершения работ и исправить их невозможно без ущерба для остальной конструкции, работы принимаются с применением снижения цены или дополнительной гарантии, а также с оценкой возможного влияния несоответствий на срок службы объекта.
Технический директор LVC Эндийс Лидакс поясняет, что внеплановые проверки на объектах дорожного строительства проводятся уже более десяти лет. Их цель - мотивировать предпринимателей, производителей и поставщиков обеспечивать поставку строительных изделий, соответствующих требованиям договоров на объектах LVC, а также способствовать честной конкуренции, снижая возможности использовать более дешевые и менее качественные материалы.
«С помощью внеплановых проверок мы достигаем поставленной цели - все участники строительного процесса уделяют повышенное внимание качеству материалов, потому что никто не знает, где и когда может пройти следующая проверка», - говорит Лидакс.
Фоторепортаж: внеплановые проверки качества LVC на объектах дорожного строительства в Земгале
В середине июня во время внеплановой проверки образцы были взяты на двух строительных объектах:
- на Бауском шоссе (A7), где строится инфраструктура для пешеходов и велосипедистов от Иецавы до Зорги (45,11-48,50 км). Работы выполняет SIA Vianova, строительный надзор - SIA Teede insenerid;
- на региональной автодороге Бауска-Айзкраукле (P87) от Озолайне до Барбеле (17,41-28,05 км), которую перестраивают с асфальтовым покрытием. Работы выполняет SIA CBS Igate, строительный надзор - SIA ACM Projekts.
Для пешеходно-велосипедной дорожки тестировали песок, а для автодороги P87 в лаборатории проверяли материал AC16base, предназначенный для нижнего слоя асфальта. На обоих объектах образцы были признаны соответствующими требованиям.