Инженеры LVC приезжают на стройку дорог без предупреждения и находят несоответствия в материалах

При оценке образцов минеральных материалов зафиксировано семь несоответствий. В трех случаях они были признаны незначительными. В двух случаях несоответствующий материал был демонтирован, причем в одном из них дальнейшее использование этого материала было прекращено и для работ согласовали другой материал. В одном случае материал еще не был уложен, что позволило выбрать для работ другой материал. Еще в одном случае проводится дополнительная оценка. Несоответствующими параметрами, выявленными при тестировании, были гранулометрический состав материала и коэффициент фильтрации.