После шокирующей новости в Латвии хотят криминализировать сексуальное насилие над животными

Ранее Otkrito.lv сообщал, что Государственная полиция задержала группу из четырех человек, которая подозревается в систематическом жестоком обращении с животными в одном из мест содержания животных. Установлено, что на протяжении нескольких лет эти лица совершали действия сексуального характера с животными. В ходе обыска полиция изъяла более 10 лошадей, а также собаку и кошку.