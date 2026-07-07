После шокирующей новости в Латвии хотят криминализировать сексуальное насилие над животными
Ветеринары требуют закрыть пробел в законе: оказывается сейчас сексуальное насилие над животными само по себе не является преступлением в Латвии.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Государственная полиция задержала группу из четырех человек, которая подозревается в систематическом жестоком обращении с животными в одном из мест содержания животных. Установлено, что на протяжении нескольких лет эти лица совершали действия сексуального характера с животными. В ходе обыска полиция изъяла более 10 лошадей, а также собаку и кошку.
После таких известий Латвийское общество ветеринарных врачей призвало законодателя устранить пробел в уголовно-правовом регулировании Латвии, предусмотрев уголовную ответственность за сексуальные действия с животными. Врачи указывают, что в настоящее время Уголовный закон предусматривает уголовную ответственность только за оборот материалов порнографического характера, в которых изображены сексуальные действия человека с животным, но не предусматривает отдельного состава преступного деяния за само сексуальное использование животного.
Привлечь лицо к уголовной ответственности непосредственно за сексуальное использование животного нельзя, за исключением случаев, когда можно доказать состав другого преступного деяния, например, пытки, жестокое обращение с животным, телесные повреждения или смерть животного.
В ветеринарной практике бывают ситуации, когда у ветеринарных врачей возникают обоснованные подозрения в сексуальном использовании животного. Однако даже веских доказательств недостаточно, чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности за сексуальное использование животного.
Ветеринары считают, что сексуальное использование животного нельзя оценивать только по тому, обнаружены ли у животного видимые телесные повреждения. Животное не может дать согласие на сексуальные действия. Поэтому сексуальное использование животного само по себе должно рассматриваться как серьезное нарушение, которое должно быть четко и недвусмысленно криминализировано.
Латвийское общество ветеринарных врачей призывает Министерство юстиции подготовить, а Сейм - принять соответствующие поправки к Уголовному закону, установив, что сексуальные действия с животными являются самостоятельным преступным деянием.