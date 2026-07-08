"Одной зарплаты недостаточно": чего не хватает врачам в регионах Латвии

По его словам, для молодых врачей при выборе места работы важна не только зарплата. «Очевидно, что одним из главных факторов является рабочая среда. Именно она во многом определяет, хочется ли человеку работать в том или ином месте. Конечно, нельзя забывать и о финансировании, и об уровне оплаты труда», — отметил Раценис. В качестве примера он привел ситуацию в Даугавпилсской региональной больнице, где после смены руководства были сокращены ранее значительно повышенные зарплаты. «Пришла новая правление, и большую часть этих зарплат урезали, потому что это оказалось слишком дорого. В результате часть молодых врачей уехала обратно в Ригу», — рассказал он.