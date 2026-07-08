"Одной зарплаты недостаточно": чего не хватает врачам в регионах Латвии
Повышение зарплат само по себе не удержит врачей в регионах Латвии. По словам медика Карлиса Рацениса, молодым специалистам нужны достойные условия работы, а сама система здравоохранения требует серьезной перестройки.
Главной проблемой региональной медицины в Латвии остается не только уровень оплаты труда, но и организация всей системы здравоохранения. Такое мнение в эфире программы «Preses klubs» на TV24 высказал заместитель декана по науке медицинского факультета Рижского университета имени Страдиня, ведущий исследователь и нефролог Клинической университетской больницы им. Страдиня Карлис Раценис.
По его словам, для молодых врачей при выборе места работы важна не только зарплата. «Очевидно, что одним из главных факторов является рабочая среда. Именно она во многом определяет, хочется ли человеку работать в том или ином месте. Конечно, нельзя забывать и о финансировании, и об уровне оплаты труда», — отметил Раценис. В качестве примера он привел ситуацию в Даугавпилсской региональной больнице, где после смены руководства были сокращены ранее значительно повышенные зарплаты. «Пришла новая правление, и большую часть этих зарплат урезали, потому что это оказалось слишком дорого. В результате часть молодых врачей уехала обратно в Ригу», — рассказал он.
При этом, по словам специалиста, работа в региональной больнице сама по себе требует от врача гораздо более широких компетенций, чем работа в университетской клинике. «Молодые, способные специалисты, уезжая в регион, вынуждены выполнять гораздо более широкий круг обязанностей. В университетских больницах можно достаточно узко специализироваться, а в регионе врач должен быть значительно более универсальным», — пояснил Раценис.
Несмотря на существующие трудности, он считает, что ситуация постепенно улучшается. «Тенденция очень позитивная. Например, в Даугавпилсе, Вентспилсе и Лиепае сегодня работает много молодых специалистов. Их привлекает не только зарплата, но и хорошая рабочая атмосфера. Если коллектив дружный, комфортный и престижный, человеку хочется там работать», — сказал эксперт.
По его мнению, в здравоохранении меняется и отношение молодых специалистов к работе.
«Сегодня мы все больше говорим о балансе между работой и личной жизнью. Даже получая более высокую зарплату, человек выбирает работать меньше часов», — отметил он.
Однако для системы здравоохранения это создает новые сложности. «Когда один врач дежурит в Даугавпилсе, затем едет в Резекне, потом в Екабпилс и фактически работает по 72 часа подряд, с точки зрения системы кажется, что вакансии закрыты. Но в реальности качество такой работы уже не может быть высоким», — подчеркнул Раценис.
По его мнению, вместо интенсивного использования уже имеющихся специалистов необходимо более грамотно планировать кадровую политику. «Нам нужно оптимизировать распределение тех специалистов, которые уже есть. Прежде всего необходимо понимать реальные потребности. Нам катастрофически не хватает врачей-терапевтов и специалистов по неотложной медицине, особенно в регионах. Именно эти направления должны стать приоритетными», — заявил эксперт.