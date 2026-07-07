Директор гимназии: как можно отменять 12-й класс, если даже после него дети выходят "сырыми"

По словам Таранды, главная задача школы вовсе не в постоянном внедрении новых проектов, а в формировании прочных базовых знаний и навыков. «Дорогие люди, в школе больше ничего не нужно делать, кроме как просто учиться. Нужно учиться читать, нужно много считать, нужно много читать и много думать. Необходимо развивать критическое мышление», — сказала она.