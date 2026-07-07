Директор гимназии: как можно отменять 12-й класс, если даже после него дети выходят "сырыми"
Директор одной из ведущих латвийских гимназий эмоционально раскритиковала идею отмены 12-го класса, заявив, что современные школьники уже сейчас недостаточно подготовлены, а школе пора отказаться от "мистических проектов" и вернуться к книгам.
Директор Юрмальской государственной гимназии, педагог и депутат Юрмальской думы Иева Таранда высказалась против поспешных изменений в системе образования Латвии, в частности против идеи возможной отмены 12-го класса. Свою позицию она озвучила в эфире программы «Preses klubs». По мнению педагога, любые реформы должны основываться на объективных данных, а не приниматься в спешке. «Я полностью за перемены, но перемены должны быть абсолютно основаны на данных. Для этого нужно время, и к ним необходимо привыкнуть», — подчеркнула Таранда.
При этом она убеждена, что сокращать продолжительность школьного обучения сейчас было бы серьезной ошибкой.
«Скажу честно. Простите меня, мои дорогие ученики и их родители, но дети сегодня еще "сырые" в своих знаниях. Убрать еще и 12-й год обучения было бы очень страшно», — заявила директор гимназии.
По словам Таранды, главная задача школы вовсе не в постоянном внедрении новых проектов, а в формировании прочных базовых знаний и навыков. «Дорогие люди, в школе больше ничего не нужно делать, кроме как просто учиться. Нужно учиться читать, нужно много считать, нужно много читать и много думать. Необходимо развивать критическое мышление», — сказала она.
Педагог убеждена, что именно умение самостоятельно мыслить и аргументированно отстаивать свою точку зрения становится фундаментом для любой будущей профессии. «Если у людей будет критическое мышление, если они вообще смогут выразить свою мысль и последовательно ее защищать, тогда у нас будут и хороший IT-специалист, и хороший врач, и любые другие профессионалы», — отметила Таранда.
Особенно резко она высказалась о многочисленных дорогостоящих образовательных инициативах, эффективность которых, по ее мнению, остается сомнительной. «Нужно как можно скорее избавиться от всех этих предлагаемых за миллионы каких-то мистических проектов. Нужно просто взять под мышку книгу и пойти в библиотеку читать», — заявила директор гимназии.
Ранее Otkrito.lv сообщал: директор Рижской Государственной Агенскалнской гимназии Ивета Ратиника заявила, что за последние годы в латвийской системе образования существенно снизились требования к ученикам. По ее мнению, это произошло в стремлении показать успешность образовательных реформ, а не реальный уровень знаний школьников.