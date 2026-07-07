"Почему я пошла искать в другую сторону?" Спутница жизни утонувшего в Царникаве Яниса поделилась мучающими ее вопросами
После трагедии в Царникаве, где в воскресенье погиб 36-летний Янис Цирулис, его спутница жизни Элла поделилась эмоциональным обращением, в котором рассказала о своей боли и задала множество вопросов о произошедшем.
«Мне невыносимо больно... Мне так тебя не хватает, мой любимый Янчик... Кажется, будто земля ушла из-под ног. Все мечты, все планы — все, что ты делал ради того, чтобы мне, Лоре и моим детям было хорошо. Ты был моим миром и частью меня, так же, как и я была частью тебя», — написала Элла.
Она признается, что не перестает спрашивать себя:
«Так много вопросов "почему". Почему я не прыгнула за тобой, когда увидела тебя в последний раз и уже почувствовала, что что-то не так? Почему спасатели приехали на двух больших машинах Государственной пожарно-спасательной службы, но без лодок? Почему был дрон, но без тепловизора? Почему, когда поиски прекратили с наступлением темноты, утром их не возобновили?»
По словам женщины, на руке у Яниса были смарт-часы. «Почему нельзя было определить его местонахождение по ним? Почему утром я пошла искать в другую сторону, хотя он лежал совсем рядом — всего в 300 метрах? Почему рядом не было медиков? Когда примерно через час мне разрешили подойти к нему, я вытирала с его лица еще текшие капли крови, а в области сердца ощущались мышечные спазмы... Это значит, что утром он еще был жив... Так много этих "почему"», — написала Элла.
Она также рассказала, что они строили совместные планы.
«Так тяжело... Ты хотел, и мы планировали концерты, путешествие, семью... Ты говорил, что я и Мими — это все, что у тебя есть. Ты обещал... И все рухнуло в одно мгновение. Янчик, в душе я все еще жду, что ты вернешься домой... Люблю тебя и никогда не забуду».
Как уже сообщалось, воскресенье, 5 июля, стало трагическим днем на пляжах Латвии. В Вентспилсе на глазах у спасателей в море утонул 63-летний мужчина, а в Царникаве из моря не вернулся 36-летний Янис.
По словам Эллы, трагедия произошла около 21:30, когда Янис отправился купаться на пляже в Царникаве. Утром женщина сообщала, что спасатели искали Яниса всю ночь, и просила всех, кто может, помочь обследовать побережье. Однако позднее она сообщила трагическую новость: «К сожалению, Яниса больше нет с нами... Пусть тебе там будет легко, мой любимый. Спасибо всем, кто помогал».