"Почему я пошла искать в другую сторону?" Спутница жизни утонувшего в Царникаве Яниса поделилась мучающими ее вопросами

По словам женщины, на руке у Яниса были смарт-часы. «Почему нельзя было определить его местонахождение по ним? Почему утром я пошла искать в другую сторону, хотя он лежал совсем рядом — всего в 300 метрах? Почему рядом не было медиков? Когда примерно через час мне разрешили подойти к нему, я вытирала с его лица еще текшие капли крови, а в области сердца ощущались мышечные спазмы... Это значит, что утром он еще был жив... Так много этих "почему"», — написала Элла.