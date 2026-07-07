Исследование показало, что население Латвии готово ютиться в более скромном жилье, чем эстонцы и литовцы

«Различия в ответах жителей во многом отражают ситуацию на рынке недвижимости. Цены на жилье в странах Балтии отличаются, и аналогичные тенденции видны в данных по выданным кредитам. По данным SEB, в первом полугодии этого года средний размер жилищного кредита в Латвии составил около 100 000 евро, в Литве — 119 000 евро, а в Эстонии — 145 000 евро. Поэтому неудивительно, что жители Латвии чаще ориентируются на более скромные бюджеты и меньшие ежемесячные платежи, тогда как в Литве и особенно в Эстонии люди готовы рассматривать более дорогое жилье и брать на себя более крупные долгосрочные обязательства», — комментируют эксперты.