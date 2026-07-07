Исследование показало, что население Латвии готово ютиться в более скромном жилье, чем эстонцы и литовцы
Опроса SEB banka показал, что если в Латвии почти две трети жителей при выборе нового жилья ориентируются на ценовой диапазон до 100 000 евро, то в Литве и особенно в Эстонии гораздо чаще рассматривают значительно более дорогую недвижимость.
Отвечая на вопрос, какую сумму они готовы потратить на покупку нового жилья, 35% жителей Латвии сообщили, что искали бы недвижимость стоимостью до 50 000 евро, а еще 31% готовы рассматривать жилье в ценовом диапазоне от 50 000 до 100 000 евро.
Таким образом, в общей сложности 66% жителей Латвии видят свое будущее жилье стоимостью до 100 000 евро. В Эстонии и Литве таких респондентов почти вдвое меньше — соответственно 35% и 32%.
При этом недвижимость стоимостью свыше 150 000 евро готовы рассматривать 16% жителей Латвии, 33% жителей Литвы и 44% жителей Эстонии.
Особенно выделяется Эстония, где 9% опрошенных готовы заплатить за жилье более 300 000 евро. В Литве таких 4%, а в Латвии — лишь 3%.
В странах Балтии различаются не только суммы, которые люди готовы заплатить за новое жилье, но и приемлемый размер ежемесячного платежа по ипотеке.
В Латвии 59% респондентов заявили, что готовы платить не более 400 евро в месяц, еще 26% считают приемлемым ежемесячный платеж в размере от 400 до 600 евро.
В Эстонии ситуация иная. Там лишь 26% потенциальных заемщиков готовы платить до 400 евро в месяц и еще 26% — от 400 до 600 евро. Почти каждый третий (29%) готов выплачивать более 800 евро в месяц, причем половина из них — свыше 1000 евро.
В Литве отношение к ипотечным платежам также более смелое, чем в Латвии. Самым популярным ответом стал платеж в размере от 300 до 500 евро в месяц (37%), а еще 16% готовы платить от 500 до 800 евро ежемесячно.
«Различия в ответах жителей во многом отражают ситуацию на рынке недвижимости. Цены на жилье в странах Балтии отличаются, и аналогичные тенденции видны в данных по выданным кредитам. По данным SEB, в первом полугодии этого года средний размер жилищного кредита в Латвии составил около 100 000 евро, в Литве — 119 000 евро, а в Эстонии — 145 000 евро. Поэтому неудивительно, что жители Латвии чаще ориентируются на более скромные бюджеты и меньшие ежемесячные платежи, тогда как в Литве и особенно в Эстонии люди готовы рассматривать более дорогое жилье и брать на себя более крупные долгосрочные обязательства», — комментируют эксперты.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что квартиры в Латвии быстро дорожают, но все еще остаются гораздо более дешевыми, чем в Эстонии и Литве.