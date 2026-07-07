Циклон идет прямо на Латвию: всю неделю нас ждут сильные дожди, грозы и штормовой ветер
Следующая неделя в Латвии будет дождливой, с порывистым ветром на побережье, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
На погоду продолжит влиять активная деятельность циклонов. Местами будут наблюдаться грозовые тучи, которые принесут сильные ливни. Ветер временами будет порывистым и на побережье усилится до 15-20 метров в секунду. Во время грозы могут возникать резкие порывы ветра.
Уже сегодня во второй половине дня страну с юго-запада начнет пересекать обширная зона осадков. В ближайшие дни ожидается продолжительный и сильный, местами даже очень сильный, дождь.
В ближайшие дни столбик термометра не превысит отметку в +21 градус. Ночью также будет прохладнее, однако в конце недели в страну постепенно придет более теплая воздушная масса, поэтому конец недели ожидается теплым, и во многих местах температура воздуха превысит +20 градусов.
В среду и четверг центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидается продолжительный и сильный, в центральных районах даже очень сильный, дождь, который местами будет сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северо-западный, северный ветер.
Затем дни по-прежнему будут преимущественно облачными и дождливыми, хотя порывистый ветер стихнет. В конце недели в страну придет более теплый воздух, поэтому на выходных и в начале следующей недели станет теплее.