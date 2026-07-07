Циклон идет прямо на Латвию: всю неделю нас ждут сильные дожди, грозы и штормовой ветер

В среду и четверг центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидается продолжительный и сильный, в центральных районах даже очень сильный, дождь, который местами будет сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северо-западный, северный ветер.