Дело о диверсиях на латвийской железной дороге в интересах России передано в суд
Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении четырех лиц по факту злонамеренного поджога объектов Latvijas dzelzceļš (LDz) в интересах России. В результате инкриминируемых деяний был причинен ущерб в размере 56 684 евро, сообщили в прокуратуре.
Ранее СГБ информировала СМИ, что троих из этих лиц в январе 2026 года задержала Государственная полиция в сотрудничестве с СГБ, в то время как четвертое лицо, действовавшее в качестве посредника, найдя главного исполнителя и координируя оплату выполненных заданий, уже находилось в тюрьме, где отбывало наказание за другое преступление.
В ходе расследования установлено четыре случая поджога железнодорожных объектов в Риге, три из которых были совершены в октябре прошлого года, а один - в январе 2026 года.
Главный исполнитель совершил злонамеренный поджог одного электрораспределительного шкафа и одного релейного шкафа, а для поджога двух других релейных шкафов в каждом случае привлекал помощника.
Уничтоженный в результате поджога электрораспределительный шкаф отвечал за освещение на железной дороге, а релейные шкафы - за системы управления движением поездов. Поджог железнодорожных объектов был зафиксирован на видео, которые в качестве отчета о выполнении задания отправлялись заказчику в приложении Telegram.
Уголовные процессы по этим случаям умышленного уничтожения чужого имущества начала Государственная полиция, с самого начала расследования подозрительных случаев тесно сотрудничая с СГБ.
Когда в ходе расследования выяснилось, что во всех случаях поджога замешано одно и то же лицо, эти уголовные процессы были объединены в один. Получив доказательства того, что поджог железнодорожных объектов был совершен в интересах иностранного государства, СГБ в соответствии с подследственностью переняла уголовное дело у Государственной полиции.
Оба гражданина Латвии, 2006 и 1999 годов рождения, привлечены к уголовной ответственности по двум статьям Уголовного закона - за помощь иностранному государству в деятельности, направленной против другого государства, и за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.