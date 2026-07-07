Дело о диверсиях на латвийской железной дороге в интересах России передано в суд

Когда в ходе расследования выяснилось, что во всех случаях поджога замешано одно и то же лицо, эти уголовные процессы были объединены в один. Получив доказательства того, что поджог железнодорожных объектов был совершен в интересах иностранного государства, СГБ в соответствии с подследственностью переняла уголовное дело у Государственной полиции.