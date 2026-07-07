Интернет в Латвии признан одним из лучших в мире, но есть один минус

Показатели Латвии хорошо сбалансированы по всем направлениям: по кибербезопасности страна занимает 23-е место, по свободе интернета — 23-е, по качеству интернета — 30-е. Единственная сфера, где еще есть потенциал для улучшения, — ценовая доступность мобильного интернета, где Латвия находится на 68-м месте. Тем не менее именно хорошие результаты по всем критериям позволили стране значительно подняться в рейтинге.