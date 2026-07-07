Интернет в Латвии признан одним из лучших в мире, но есть один минус
В новом рейтинге интернет-соединения Латвия заняла 21-е место в мире, поднявшись сразу на девять позиций по сравнению с прошлым годом. Исследование оценивало 97 стран по качеству интернета, кибербезопасности, доступности и свободе доступа к сети.
Согласно новому Индексу интернет-соединения Saily, в этом году Латвия занимает 21-е место в мире. В первую пятерку вошли Эстония, Литва, Дания, Португалия и Франция.
В исследовании были оценены 97 стран по четырем направлениям: кибербезопасность, качество интернета, доступность по цене и свобода интернета. Вместе эти показатели позволяют оценить, насколько удобно и безопасно пользоваться интернетом в повседневной жизни и во время путешествий.
Латвия поднялась наверх
В этом году Латвия поднялась сразу на девять позиций — с 30-го на 21-е место. Это один из самых значительных скачков среди стран Балтии и Центральной Европы, свидетельствующий о стабильном прогрессе.
Показатели Латвии хорошо сбалансированы по всем направлениям: по кибербезопасности страна занимает 23-е место, по свободе интернета — 23-е, по качеству интернета — 30-е. Единственная сфера, где еще есть потенциал для улучшения, — ценовая доступность мобильного интернета, где Латвия находится на 68-м месте. Тем не менее именно хорошие результаты по всем критериям позволили стране значительно подняться в рейтинге.
«Рост Латвии в этом году показывает, что последовательный прогресс сразу по нескольким направлениям способен дать очень хороший результат. Безопасный, качественный и надежный интернет важен как в повседневной жизни, так и во время путешествий», — подчеркнул генеральный директор Saily Викинтас Макницкас.
Страны-лидеры
Большинство стран, занимающих верхние строчки рейтинга, находятся в Европе. 13 из 15 стран с самым высоким уровнем интернет-соединения — европейские государства. Лидируют Эстония, Литва и Дания, продемонстрировавшие отличные результаты по всем оцениваемым критериям.
В остальной части первой пятнадцатки преобладают страны Западной и Северной Европы: Франция, Нидерланды, Австрия, Люксембург, Финляндия, Германия и Великобритания.
Приятным сюрпризом этого года стала Молдова, которая за год поднялась с позиции за пределами первой шестерки десятков сразу на 8-е место. В свою очередь, Чили стала единственной страной Латинской Америки, вошедшей в топ-15, а ее показатели уже приближаются к европейскому уровню.
Хороший интернет в путешествии может оказаться крайне важным
«Когда во время поездки происходит что-то непредвиденное — например, задерживается рейс или требуется помощь, — телефон зачастую становится первым, к чему мы обращаемся. Поэтому важно быть уверенным, что интернет будет доступен именно тогда, когда он больше всего нужен», — говорит Макницкас.
Он рекомендует несколько простых правил безопасного пользования интернетом в путешествии:
- Пользуйтесь общественными сетями Wi-Fi с осторожностью. Подключайтесь к сети гостиницы или аэропорта, проходите авторизацию и по возможности включайте VPN. Если сеть предлагает что-либо установить, не делайте этого.
- Для важных операций используйте мобильный интернет. Если необходимо войти в банковский счет, безопаснее делать это через мобильную сеть, а не через общественный Wi-Fi.
- Рассмотрите возможность использования eSIM. Во многих случаях тарифный план eSIM выгоднее роуминга. Пользуйтесь услугами официальных операторов или известных приложений, чтобы избежать мошенников.
- Подготовьте офлайн-набор. Если вы направляетесь туда, где связь слабая, заранее скачайте карты и плейлисты через Wi-Fi. Включите режим экономии трафика и приостановите резервное копирование фотографий и видео в облако, пока пользуетесь мобильным интернетом.
- Проверьте, какие сервисы могут быть заблокированы. До вылета выясните это и убедитесь, что все необходимые приложения уже установлены.