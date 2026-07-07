В Латвии приглашают бесплатно собирать свежий горох: опубликована карта полей

Чтобы принять участие, необходимо следить за картой полей, приехать по координатам, указанным в Google Maps, а не по адресу фермы, ознакомиться с правилами посещения и бесплатно собрать столько свежего горошка, сколько нужно для себя и своей семьи. Участников также приглашают фотографироваться на полях, публиковать снимки в социальных сетях и участвовать в розыгрыше призов.