В Латвии приглашают бесплатно собирать свежий горох: опубликована карта полей
После ажиотажа вокруг самосбора клубники жителей Латвии пригласили на новую необычную акцию — теперь каждый желающий может бесплатно собирать и есть свежий зеленый горошек прямо с поля, а также выиграть призы.
Ранее сообщалось, что в Латвии большой популярностью пользуется самосбор клубники — жители приезжают на фермы, самостоятельно собирают ягоды и платят за них значительно меньше, чем в магазинах или на рынках.
Этим летом в стране проходит еще одна необычная акция — любой желающий может бесплатно посетить гороховые поля, попробовать свежий зеленый горошек прямо с грядки и собрать его для себя и своей семьи.
Организаторы сообщили о старте ежегодного тура «Гороховое бинго» (Zirņu Bingo). По их словам, благодаря большому интересу со стороны жителей в этом году подготовлено в два раза больше полей для посещения, а также вдвое увеличен призовой фонд фотоконкурса.
Первое поле открылось 2 июля в хозяйстве Vilciņi-1. С 4 июля для посетителей стали доступны поля хозяйств Albrekši в Курземе и Mežmārtiņi в Земгале. Еще одно поле открылось 6 июля в хозяйстве Apsītes в Видземе.
Организаторы отмечают, что горох созревает в разное время, поэтому новые поля будут открываться постепенно. На специальной карте уже можно увидеть регионы, где акция пройдет в ближайшее время, а информацию о новых локациях обещают регулярно обновлять.
Чтобы принять участие, необходимо следить за картой полей, приехать по координатам, указанным в Google Maps, а не по адресу фермы, ознакомиться с правилами посещения и бесплатно собрать столько свежего горошка, сколько нужно для себя и своей семьи. Участников также приглашают фотографироваться на полях, публиковать снимки в социальных сетях и участвовать в розыгрыше призов.
Как отмечают организаторы, цель акции — познакомить жителей с современным сельским хозяйством, показать, как выращиваются овощи, которые затем попадают на столы потребителей, а также дать возможность провести время на природе всей семьей.
В социальных сетях акция уже вызвала большой отклик. Пользователи активно делятся фотографиями с гороховых полей, благодарят фермеров за возможность бесплатно попробовать свежий урожай и называют такую инициативу одним из самых приятных летних развлечений в Латвии.