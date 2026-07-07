Саммит НАТО в Анкаре стартовал: главные интриги, вопросы денег и чего ждать Украине

Главная тема Анкары - деньги и то, во что они превращаются. После саммита НАТО в Гааге страны альянса договорились двигаться к цели в 5% ВВП на оборону и связанные с безопасностью расходы к 2035 году. Эта планка делится на две части: 3,5% должны идти на основные оборонные расходы, еще 1,5% - на инфраструктуру, кибербезопасность, гражданскую готовность и другие направления, важные для обороны. Для Трампа это стало одним из главных критериев того, насколько союзники вообще серьезно относятся к НАТО.