Саммит НАТО в Анкаре стартовал: главные интриги, вопросы денег и чего ждать Украине
Сегодня, 7 июля, в Анкаре начинается двухдневный саммит НАТО. Формально его задача - подвести итоги после прошлогодней встречи в Гааге и наметить дальнейшую дорожную карту для ключевых целей альянса. Но фактически этот саммит проходит в гораздо более нервной атмосфере: на фоне войны России против Украины, давления Дональда Трампа на европейских союзников, споров о военных расходах и ожидания, что Европа должна быстрее брать на себя ответственность за собственную безопасность.
Главная тема Анкары - деньги и то, во что они превращаются. После саммита НАТО в Гааге страны альянса договорились двигаться к цели в 5% ВВП на оборону и связанные с безопасностью расходы к 2035 году. Эта планка делится на две части: 3,5% должны идти на основные оборонные расходы, еще 1,5% - на инфраструктуру, кибербезопасность, гражданскую готовность и другие направления, важные для обороны. Для Трампа это стало одним из главных критериев того, насколько союзники вообще серьезно относятся к НАТО.
Поэтому в Анкару альянс подошел с попыткой показать не просто обещания, а конкретные результаты. На полях саммита проходит оборонно-промышленный форум НАТО, где должны представить новые соглашения и инициативы в сфере вооружений, совместных закупок, промышленного производства, противовоздушной и противоракетной обороны, ударных возможностей, дронов, космоса и разведки. НАТО отдельно подчеркивает, что смысл нынешнего этапа - перевести рост расходов в реальные военные возможности.
По данным Reuters, перед саммитом НАТО готовится объявить крупные оружейные сделки на десятки миллиардов долларов. Среди ожидаемых проектов - обновление системы воздушного наблюдения AWACS, закупки в сфере разведки и наблюдения, развитие дронов, ПВО и военно-морского сотрудничества. Для альянса это не только военная, но и политическая демонстрация: союзники хотят показать Трампу, что Европа и Канада уже увеличивают оборонные расходы и готовы вкладываться в собственную защиту.
Однако деньги - не единственный вопрос. Второй ключевой блок - Украина. Война России против Украины идет уже пятый год, и Киев ожидает от саммита не только слов поддержки, но и конкретных решений по вооружениям, ПВО и долгосрочной помощи. Накануне встречи украинский президент Владимир Зеленский призвал союзников к сильным решениям, особенно после очередных российских ударов по Киеву и области. По данным западных СМИ, в итоговых документах может быть закреплена крупная поддержка Украины со стороны европейских членов НАТО и Канады, хотя детали и формулировки остаются предметом переговоров.
Отдельная интрига - встреча Трампа с Зеленским, которая, по данным Белого дома, должна пройти в среду, 8 июля, на полях саммита. Перед поездкой в Анкару Дональд Трамп снова говорил о войне, а 4 июля, как сообщалось, провел разговоры и с Зеленским, и с Владимиром Путиным. Для Киева это делает саммит особенно чувствительным: от настроения американского президента зависит не только риторика, но и практическая военная помощь.
Сам Трамп едет в Анкару не как спокойный гарант трансатлантического единства, а как политик, который одновременно давит, торгуется и требует признания своей роли. Его администрация продвигает идею, которую в США называют NATO 3.0: Европа должна брать на себя больше ответственности за безопасность континента, а США - сосредоточиться на других приоритетах, прежде всего Китае и Индо-Тихоокеанском регионе. В этом подходе НАТО не отменяется, но меняется баланс внутри альянса.
Для европейцев это двойственный момент. С одной стороны, многие союзники действительно увеличили расходы, а страны восточного фланга давно предупреждают, что угроза со стороны России требует ускоренного перевооружения. С другой - в Европе опасаются, что под лозунгом большего европейского вклада США могут начать сокращать свое военное присутствие слишком резко. Пентагон уже объявлял о пересмотре американских сил в Европе, и это вызвало тревогу у союзников, особенно у стран, которые находятся ближе всего к России.
Именно поэтому в Анкаре большое значение будет иметь формулировка об обязательствах по коллективной обороне. По данным Reuters, лидеры НАТО, включая Трампа, должны подтвердить твердую приверженность статье 5 Вашингтонского договора - принципу, согласно которому нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех. Для стран Балтии, Польши и других государств восточного фланга это не дипломатическая деталь, а вопрос стратегической уверенности.
На фоне этих больших тем есть и турецкий фактор. Саммит проходит в Анкаре, в президентском комплексе Бештепе, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган становится одним из ключевых хозяев встречи. Для Трампа это еще и возможность провести отдельные переговоры с Эрдоганом. В повестке вокруг Турции уже всплывает тема возможного возвращения Анкары к программе F-35, из которой Турция была исключена после покупки российских систем С-400. Этот вопрос важен не только для НАТО, но и для баланса сил на Ближнем Востоке.
В итоге саммит в Анкаре начинается как проверка сразу нескольких вещей. Первая - смогут ли союзники убедить Трампа, что они действительно платят больше и вооружаются быстрее. Вторая - получит ли Украина достаточно понятный сигнал о долгосрочной поддержке. Третья - удастся ли НАТО сохранить единство, когда США требуют от Европы большей самостоятельности, но сама Европа все еще во многом зависит от американских возможностей.
Главный вопрос этих двух дней - не только что будет написано в итоговой декларации. Важно, какой политический сигнал увидят Москва, Киев и сами союзники. Если Анкара покажет, что НАТО способно одновременно увеличить расходы, поддержать Украину и удержать США внутри европейской безопасности, саммит можно будет считать успешным. Если же главным впечатлением станет раздражение Трампа и споры о том, кто кому сколько должен, альянс выйдет из Анкары с теми же вопросами, с которыми туда приехал.