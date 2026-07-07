Подача списков завершена: кто и как будет бороться за места в Сейме
Завершился процесс подачи списков кандидатов на выборы в 15-й Сейм. В этом году в парламент баллотируются 14 политических сил — на пять меньше, чем в 2022 году. В списках 1434 кандидата, включая экс-президента Раймонда Вейониса, а некоторые партии сменили название, чтобы обойти закон.
Как и в 2022 году, сейчас некоторые партии, вероятно, будут стремиться не к 5%, а к 2%, что позволит им претендовать на небольшое финансирование из государственного бюджета для продолжения своей деятельности.
Опрос SKDS, опубликованный после смены правительства, показывает рост рейтинга партии премьер-министра "Объединенный список". Из правящих партий больше шансов пройти в парламент у Национального объединения, а "Новое Единство" и Союз зеленых и крестьян сейчас балансируют на отметке в 5%. В рейтинговой таблице их опережают не только оппозиционные "Латвия на первом месте" и "Прогрессивные", но и "Суверенная власть"/"Младолатыши", которая до сих пор не была представлена в парламенте.
В понедельник, 6 июля, состоялась жеребьевка номеров списков кандидатов, после которой начнется настоящая избирательная кампания, кульминацией которой станет сентябрь.
Опыт показывает, что многое в исходе выборов могут решить последние недели, когда лидеры списков и кандидаты на пост премьер-министра имеют возможность проявить себя в дебатах, организованных СМИ.
Всего в списки включены 1434 кандидата. Их проверку еще предстоит провести Управлению по делам гражданства и миграции, Центру документирования последствий тоталитаризма и Информационному центру Министерства внутренних дел, чтобы убедиться, что кандидаты соответствуют требованиям закона.
Полный список из 125 кандидатов представила лишь половина партий - партии, представленные в Сейме, и "Суверенная власть"/"Младолатыши". В списках партий фигурирует много депутатов местных органов власти, в том числе несколько руководителей, избранных на свои посты всего год назад и обещавших работать на благо местных жителей в течение четырех лет.
Раймондс Вейонис, занимавший пост президента Республики с 2015 по 2019 год, баллотируется по "Объединенному списку" как член Латвийской зеленой партии. Это не первый случай, когда президент баллотируется на выборах в Сейм.
В списке партий есть несколько новых названий, но только для двух партий это будут первые выборы. Одну из них - партию "Мы меняем правила", возглавляемую режиссером Алвисом Херманисом, можно назвать таковой лишь условно, поскольку это не новообразованная партия, а переименованная партия "Республика". Это было необходимо, чтобы обойти юридическое требование о том, что только партии, основанные не позднее чем за год до выборов, могут подавать заявки на участие в выборах в Сейм. Вторым новым кандидатом является партия "Восходящее солнце для Латвии", возглавляемая бывшим членом Национального объединения Райвисом Зелтитсом. Эта партия в первую очередь претендует на долю голосов Национального объединения.
В парламент надеются вернуться партии, которые четыре года назад туда не прошли. Это "Для развития Латвии" (ранее баллотировавшаяся вместе с "Движением За"), а также Новая консервативная партия.