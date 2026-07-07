Подача списков завершена: кто и как будет бороться за места в Сейме

В списке партий есть несколько новых названий, но только для двух партий это будут первые выборы. Одну из них - партию "Мы меняем правила", возглавляемую режиссером Алвисом Херманисом, можно назвать таковой лишь условно, поскольку это не новообразованная партия, а переименованная партия "Республика". Это было необходимо, чтобы обойти юридическое требование о том, что только партии, основанные не позднее чем за год до выборов, могут подавать заявки на участие в выборах в Сейм. Вторым новым кандидатом является партия "Восходящее солнце для Латвии", возглавляемая бывшим членом Национального объединения Райвисом Зелтитсом. Эта партия в первую очередь претендует на долю голосов Национального объединения.