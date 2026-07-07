Жители Латвии стали выше, тяжелее и шире в талии: что ученые узнали о нас за 90 лет
Продолжается проект антропологического исследования жителей Латвии, начатый почти 100 лет назад. Этим летом экспедиция пройдет в Земгале и Видземе, и в ней планируется привлечь около 2000 участников. О целях исследования и уже сделанных выводах в программе «900 sekundes» рассказали представители Рижского университета имени Страдиня (RSU) - профессор RSU, руководитель проекта Янис Ветра и докторант RSU, администратор проекта Арта Грабчика.
Этим летом исследователи RSU продолжат проект антропологического изучения жителей Латвии, который почти 100 лет назад начал профессор Екаб Приманис. Экспедиции с конца июня до августа пройдут в Земгале и Видземе, и в них планируется привлечь около 2000 участников.
Янис Ветра:
«Мы не сравниваем полученные тогда и сейчас данные с каким-то «золотым стандартом». Мы не ищем «золотой стандарт» латыша или жителя Латвии. Физическая антропология и антропологические данные - это как зеркало, которое показывает, какие жители Латвии: не лучше и не хуже. А спустя время мы снова можем сравнить, какие изменения произошли. Это наша главная задача».
По словам исследователей, работа находится примерно на середине пути: они уже побывали в Пиебалге и Курземе, теперь исследования продолжаются в Земгале, через несколько недель работа продолжится на Видземском взморье, затем в Валмиере. В следующем году, если все пойдет хорошо, исследователи продолжат работу в Латгале и Селии.
Янис Ветра:
«Мы соберем эти данные, и тогда сможем получить данные о Латвии в целом. Уже сейчас видно, что особенно больших различий между, например, Пиебалгой, Кулдигой, Лиепаей или Вентспилсом нет. Это указывает на то, что мобильность между регионами Латвии довольно велика. Возможно, научно это звучит не очень хорошо, но жители Латвии похожи. Совокупность жителей Латвии нужно воспринимать как единое целое, а между ними есть нюансы. По сравнению с тем, что было 90 лет назад, мы точно стали выше. Довольно убедительно можно сказать, что мы стали тяжелее. Наши талии немного больше округлились. Более подробно по каждому региону можно будет сказать через некоторое время».
Что мы получаем, когда узнаем, что стали полнее и выше, чем почти 100 лет назад? «То, что мы стали выше, говорит о том, что меняются условия. На то, какие мы есть, влияют четыре главных фактора - гены, среда, образование и культура в широком смысле. Культуру мы исследуем меньше. Гены - это то, как меняется наша мобильность. Факторы среды, конечно, меняются, но социально-экономическая ситуация и здравоохранение меняются сильнее всего. Это, разумеется, влияет на то, как могут проявляться заложенные в нас гены».
По уже собранным данным исследователей можно сказать, что жизнь в Латвии идет вверх.
Этим летом экспедиция объедет Земгале и Видземе. Уже 29 и 30 июня исследователи RSU начали работу в Межотне, с 1 по 5 июля продолжили исследования в Бауске. С 14 по 16 июля работа продолжится в Добельской ремесленной и общеобразовательной средней школе, с 17 по 19 июля - в Берзе, в Беpзмуйжском центре культуры и отдыха, с 21 по 22 июля - в спортивном центре Саулкрасты, 23 июля - в Салацгриве, в культурном центре, а с 24 по 26 июля - в административном здании думы Лимбажи. С 5 по 9 августа экспедиция завершится в Валмиерском культурном центре.
В каждой точке маршрута все желающие смогут бесплатно принять участие в антропологическом исследовании и узнать свои антропометрические показатели.
Арта Грабчика:
«Мы приглашаем всех - не только местных жителей, но и тех, кто приехал в гости, родственников или просто проезжающих мимо. Мы всех радушно принимаем. Перед этим можно будет заполнить анкету, где нужно будет указать информацию о том, является ли человек местным жителем, где он родился. Тогда у нас будет возможность анализировать данные более подробно. Предварительной записи нет. Нужно приходить в указанное время. Информация есть на сайте RSU».
Во время исследования участникам измерят рост, вес и пропорции тела, а также проведут современное 3D-сканирование тела. Совершеннолетние участники смогут также присоединиться к исследованию популяционной генетики.
Все измерения проходят в специально созданных зонах, где обеспечиваются приватность и деликатность для участников. К участию в исследовании приглашают жителей всех возрастов, а детям и подросткам до 17 лет необходимо письменное согласие родителей или опекунов.
После измерений каждый участник сможет ознакомиться со своими антропометрическими данными, а по желанию - получить в электронном виде уменьшенное черно-белое изображение своего 3D-скана тела.
После обобщения данных результаты исследования будут представлены в самоуправлениях, где проходили экспедиции, а также опубликованы в научных изданиях.
Исследователи RSU приглашают всех желающих стать частью уникального исследования, которое не только документирует антропологические изменения жителей Латвии почти за столетие, но и создает важную научную основу для будущих поколений.