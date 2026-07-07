Жители Латвии стали выше, тяжелее и шире в талии: что ученые узнали о нас за 90 лет

«Мы соберем эти данные, и тогда сможем получить данные о Латвии в целом. Уже сейчас видно, что особенно больших различий между, например, Пиебалгой, Кулдигой, Лиепаей или Вентспилсом нет. Это указывает на то, что мобильность между регионами Латвии довольно велика. Возможно, научно это звучит не очень хорошо, но жители Латвии похожи. Совокупность жителей Латвии нужно воспринимать как единое целое, а между ними есть нюансы. По сравнению с тем, что было 90 лет назад, мы точно стали выше. Довольно убедительно можно сказать, что мы стали тяжелее. Наши талии немного больше округлились. Более подробно по каждому региону можно будет сказать через некоторое время».