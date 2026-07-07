Почему молоко дешевле, а творог и сметана - нет? Покупатели задают вопросы
В первые дни после введения сниженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на отдельные продукты питания торговцы заметили рост продаж. Наиболее выраженный интерес покупателей был к молоку. При этом покупатели спрашивают, почему сниженная ставка не распространяется и на более широкий круг молочных продуктов, которые ежедневно используются в быту, например на творог и сметану. Об этом свидетельствует информация, обобщенная членами Латвийской ассоциации продовольственных торговцев (LPTA).
Введение сниженной ставки НДС в целом прошло успешно и без существенных технических или организационных сложностей. Торговцы своевременно провели необходимые подготовительные работы, а снижение налога отражено в конечных ценах соответствующих товаров. По словам торговцев, в магазинах также заметна активность контролеров цен - Центра защиты прав потребителей.
«Первые дни показывают, что покупатели замечают снижение цен и реагируют на него - наиболее заметно это проявляется в категории молока. В то же время людям непонятно, почему более низкая ставка НДС распространяется на молоко, но не на другие важные в повседневной жизни молочные продукты, например творог или сметану. Это обоснованный вопрос, который следовало бы учитывать при оценке дальнейшего применения сниженной ставки НДС», - отметил исполнительный директор LPTA Янис Дубултс.
LPTA считает, что после первого периода внедрения следует оценить не только изменения цен, но и данные о спросе покупателей, а также то, насколько понятен круг продуктов, на которые распространяется льгота. Если данные подтвердят положительное влияние на доступность и потребление, стоит рассмотреть возможность распространения сниженной ставки НДС на более широкий перечень основных продуктов. При этом инициативу следовало бы продолжать в долгосрочной перспективе, а не только в течение одного года, как это предусмотрено сейчас.
О стабильных долгосрочных изменениях в привычках покупателей говорить пока рано, поэтому LPTA продолжит обобщать информацию о динамике цен и объемов продаж.