Почему молоко дешевле, а творог и сметана - нет? Покупатели задают вопросы

LPTA считает, что после первого периода внедрения следует оценить не только изменения цен, но и данные о спросе покупателей, а также то, насколько понятен круг продуктов, на которые распространяется льгота. Если данные подтвердят положительное влияние на доступность и потребление, стоит рассмотреть возможность распространения сниженной ставки НДС на более широкий перечень основных продуктов. При этом инициативу следовало бы продолжать в долгосрочной перспективе, а не только в течение одного года, как это предусмотрено сейчас.