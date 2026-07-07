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Аварии и происшествия
Сегодня 10:37
В Адажском крае в море нашли тело утонувшего
Государственная пожарно-спасательная служба сообщает, что в понедельник в районе Адажи из моря извлекли тело погибшего.
В понедельник в Адажском крае в море было найдено тело погибшего человека, таким образом, в этом году в водоемах найдено уже 40 утонувших, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.
Тело погибшего передано сотрудникам Государственной полиции.
В этом году с начала купального сезона, с 15 мая, утонуло уже 20 человек.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в воскресенье латвийское побережье стало местом сразу двух смертельных трагедий. В Вентспилсе мужчина утонул, несмотря на попытки спасателей вернуть его к жизни, а в Царникаве ночью погиб 36-летний мужчина, которого искали несколько часов.