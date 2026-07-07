В Адажском крае в море нашли тело утонувшего

Ранее Otkrito.lv сообщал, что в воскресенье латвийское побережье стало местом сразу двух смертельных трагедий. В Вентспилсе мужчина утонул, несмотря на попытки спасателей вернуть его к жизни, а в Царникаве ночью погиб 36-летний мужчина, которого искали несколько часов.