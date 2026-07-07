В Адажском крае в море нашли тело утонувшего
Фото: Evija Trifanova/LETA
Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия

В Адажском крае в море нашли тело утонувшего

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Государственная пожарно-спасательная служба сообщает, что в понедельник в районе Адажи из моря извлекли тело погибшего.

В понедельник в Адажском крае в море было найдено тело погибшего человека, таким образом, в этом году в водоемах найдено уже 40 утонувших, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Тело погибшего передано сотрудникам Государственной полиции.

В этом году с начала купального сезона, с 15 мая, утонуло уже 20 человек.

Ранее Otkrito.lv сообщал, что в воскресенье латвийское побережье стало местом сразу двух смертельных трагедий. В Вентспилсе мужчина утонул, несмотря на попытки спасателей вернуть его к жизни, а в Царникаве ночью погиб 36-летний мужчина, которого искали несколько часов.

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