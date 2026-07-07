Университет Страдиня готов обучить больше врачей и медсестер, но нужна помощь государства
В Латвии предлагают существенно увеличить подготовку врачей и медсестер. Рижский университет имени Страдиня заявляет, что способен принять значительно больше студентов, но рассчитывает на дополнительную поддержку государства.
Рижский университет имени Страдиня готов принять больше студентов по специальностям «медицина» и «сестринское дело», чтобы восполнить нехватку кадров на рынке труда. Об этом в интервью программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама» заявил ректор Айгар Петерсонс.
Он признал, что при планировании количества бюджетных мест по программам, имеющим важное значение для экономики страны, университет ожидает от государства большей заинтересованности в концентрации финансовых средств именно на этих местах.
По его словам, вузы видят «пустующие места в отрасли». Он отметил, что нынешний прием — 200 студентов на медицинскую программу и 280 на программу сестринского дела — возможно, недостаточен.
«Мы были бы готовы принять и 300, и 400», — сказал он, подчеркнув, что университет способен обеспечить как высокое качество обучения, так и восполнить нехватку специалистов на рынке труда.
Он пояснил, что в прошлом году на одно место по программе «Медицина» претендовали от шести до восьми абитуриентов, а по программе «Стоматология» — 11. Есть также программы социальных наук, где на одно место приходится от шести до восьми претендентов. По его словам, многие сильные абитуриенты не проходят конкурс.
Университет также отметил, что в связи с реформами в системе здравоохранения все меньше молодых латвийских специалистов уезжают работать за границу.