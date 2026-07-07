Университет Страдиня готов обучить больше врачей и медсестер, но нужна помощь государства

Он пояснил, что в прошлом году на одно место по программе «Медицина» претендовали от шести до восьми абитуриентов, а по программе «Стоматология» — 11. Есть также программы социальных наук, где на одно место приходится от шести до восьми претендентов. По его словам, многие сильные абитуриенты не проходят конкурс.